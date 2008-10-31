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Politika

Kürtçe televizyonu hızlandırın

Başbuğ’un brifingde “Barzani’yle görüşülebilir. Kürtçe televizyonu hızlandırın” dediği yazıldı. Ardından Erdoğan’ın talimatı ilgin&cc

31 Ekim 2008 02:00

Gazetelerde, Başbuğ’un brifingde “Barzani’yle görüşülebilir. Kürtçe televizyonu hızlandırın” dediği yazıldı. Başbakanlık haberi yalanladı, ama Erdoğan’ın talimatı ilginçti: Kürtçe televizyonu hızlandırın

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, bazı gazetelerde Genelkurmay Başkanlığı’nın Bakanlar Kurulu’na verdiği brifinge ilişkin “asılsız bazı haberlerin” yayımlandığı belirtilerek, “Söz konusu haberlerde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmadığı gibi doğruluğu hiçbir şekilde soruşturulmamış olup, tümüyle dayanaktan yoksundur” denildi.

Barzani'ye kapılar aralanıyor

Barzani’yle görüş

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah, Zaman ve Yeni Şafak’ta çıkan habere ilişkin açıklamada, “içeriği konusunda aynı kaynaktan üretildiği izlenimi veren asılsız bazı haberler” ibaresi de kullanıldı. Söz konusu haberlerde, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un Bakanlar Kurulu’na verdiği terör brifinginde,

“Terörün sona ermesi için destekçilerle de görüşülebilir. Barzani’yle görüşülmesinden rahatsız değiliz. Kürtçe televizyon çalışmaları hızlandırılmalı. Şehit cenazelerinde Hükümet’in yuhlanıp bizim alkışlanmamız rahatsız edici. Bölgedeki camilerin hepsine acilen imam atanmalıdır” dediği iddia ediliyordu.

‘Ocak’a kadar bitir’

Başbakanlık’tan yapılan yalanlamayla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT’ye verdiği bir talimat kafaları karıştırdı. Erdoğan, kepenklerin kapandığı, protesto gösterilerinin yaşandığı olaylı Diyarbakır gezisinin ardından TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’e Kürtçe TV talimatı vererek, TRT Genel Müdürlüğü tarafından 21 Mart’taki Nevruz Bayramı’nda açılması planlanan kanalın erkene çekilmesini istedi. Erdoğan’ın Genel Müdür Şahin’e “Sürpriz istemiyorum. 2009 yılı başında yani ocak ayında bu iş bitsin” diyerek kanalın planlanandan önce açılması direktifini verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili görüşleri sorulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “Spesifik olarak, ‘Şu konuyu şöyle çözelim’ gibi bir tespit veya öneri olmadı. Genelde bölgede yaşanan sorunlar, sosyoekonomik sorunlar, masaya yatırıldı. Bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz bilemiyorum” diye konuştu.



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