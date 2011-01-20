-KÜRTÇE TABELAYA TAKİPSİZLİK DİYARBAKIR (A.A) - 20.01.2011 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yerleşim yerlerini gösteren Kürtçe yön levhalarıyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmada, ''kovuşturmaya yer olmadığı'' kararı verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda bazı yerleşim yerlerini gösterir yön ve isim levhalarında Türkçe yer adlarının altında parantez içerisinde Kürtçe isimlerin de yazılı olduğu, bunun da 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun'a aykırı olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Kürtçe yön levhalarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada, belediye yetkilileri hakkında ''kovuşturmaya yer olmadığı'' yönünde karar verdi. -''KANUN ARAP HARFLERİ KULLANIMINI YASAKLIYOR''- Savcılığın ''kovuşturmaya yer olmadığı'' kararında, 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun'un 1. Maddesi'nde, ''Şimdiye kadar Türkçe'yi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından ve merbut (bağlı, bağlanmış) cetvelde şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve hukuki ile kabul edilmiştir'' şeklindeki düzenlemenin yer aldığı kaydedildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: ''Adı geçen kanun ile Arap harfleri kullanımının yasaklandığı, Kürtçe dilinde ve Latin harfleri kullanılarak ibarelerin yazılması nedeniyle eylemin kanunun yasakladığı kapsama girmediği, bu yönü itibariyle eylemin ceza kanunları anlamında hapis veya adli para cezası ile cezalandırmayı gerektirmemesi nedeniyle kanunda suç olarak düzenlenmediği, ancak karayolu kenarında ve diğer yerlerde bulunacak yön ve yer gösteren levhaların hangi usulde yerleştirileceğine dair idari birimlerce yapılan düzenlemelere aykırılık halinde 2918 sayılı kanunun 14. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca ilgili idari birimlerce idari para cezası verilebileceği anlaşıldığından şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.'' Kararda ayrıca, idari para cezası takdiri yönünden değerlendirilmek üzere kararın bir örneğinin Diyarbakır Valiliğine gönderilmesi de istendi. -BELEDİYEDEN 3 DİLDE TAKVİM- Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz Belediyesi, Türkçe, Kürtçe ve Arapça takvim bastırdı. Akdeniz Belediyesince bastırılan, protokole gönderilen ve vatandaşa dağıtılan takvimde, belediye hizmetlerinin yanı sıra kenti simgeleyen eserlerin fotoğrafları bulunuyor. Ay ve gün adları Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılan takvimin her sayfasında ''Herkese ve Her Kesime Eşit Hizmet'' sloganı ise Türkçe ve Kürtçe olarak yer alıyor. BDP'li Belediye Başkan Vekili Hüseyin Gür, ilçede ağırlıklı olarak Türk, Kürt ve Arap kökenli vatandaşların yaşadığını ifade ederek, ''Biz de bunların temsilcisi olduğumuz için doğal olarak, takvimi hazırlarken 3 dili de kullandık. Eğer hizmet ettiğimiz alanda ağırlıklı olarak farklı etnik kökenden 5 veya 7 yapı olsaydı, takvimimizdeki dil sayısını da artırırdık'' dedi. Gür, ayrıca 3 dilde ajanda hazırlandığını vurgulayarak, önümüzdeki günlerde bunların da dağıtımının yapılacağını sözlerine ekledi.