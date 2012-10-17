Kürtçe sözlük 2013'te hazır



Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, ''Kürtçe lügatı ilk olarak ilköğretim öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak seviyede hazırlayarak, önümüzdeki eğitim yılına yetiştirmeye çalışacağız'' dedi.

Türk Dil Kurumu (TDK) Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın talimatı doğrultusunda Kürtçe lügatı hazırlamak için çalışmalara başlandığını belirterek, öncelikle ilköğretim öğrencileri için küçük bir sözlük hazırlayacaklarını ardından daha büyük daha büyük bir sözlük çalışması yapmayı düşündüklerini ifade etti.

'Kırmançi lehçesinde yazılacak'



Sözlüğü ilk olarak Kırmançi lehçesiyle hazırlayacaklarını belirten Kaçalin, ''Sözlüğü 2013-2014 öğretim yılına yetiştirmeye çalışacağız.Kürt vatandaşlarımızın en çok kullandığı lehçenin Kırmançi lehçesi olduğu biliniyor. Biz de bu çerçevede sözlüğü ilk olarak Kırmançi lehçesiyle yazacağız. Ancak daha sonra öbür lehçelerde de hazırlanabilir'' dedi.