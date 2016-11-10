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Yaşam

Kürtçe şarkı söyleyen yerel şarkıcı, otomobilinde öldürüldü

Fevzi Bayat'ın, evinde bulunan 2 PKK'lı polis tarafından yapılan operasyonda öldürülmüştü

10 Kasım 2016 20:33

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinde düğünlerde Kürtçe şarkı söyleyen yerel müzisyen 39 yaşındaki Fevzi Bayat, otomobilinde öldürüldü. Geçen ay Bayat'ın evinde 2 PKK'lı bulunmuştu.

İlçenin Uluyol Mahallesinde oturan yerel sanatçı Fevzi Bayat, önceki gece bir düğünden çıkarken eşini telefonla arayarak, "Geliyorum" dedi. Otomobili ile düğünün yapıldığı salondan ayrılan Bayat'tan daha sonra haber alınamadı.

İlçe girişindeki Sanayi Mahallesi'nde bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden polis, Fevzi Bayat'ın otomobilin arka koltuğunda kurşunlanarak öldürüldüğünü tespit etti. 

Savcılık incelemesinin ardından Bayat’ın cesedi Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldı. 
 

Evinde 2 PKK’lı öldürülmüştü
 

Sanatçı Fevzi Bayat’ın geçen hafta  Uluyol Mahallesindeki evinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı, güvenlik güçleri ile girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü. Üzerinde 8 el bombası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca bu silahlar ait mermiler bulunmuştu. Olaydan sonra Bayat ile yakınları gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

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