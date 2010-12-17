-KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEYEMEDİ, CANINDAN OLDU MERSİN (A.A) - 17.12.2010 - Mersin'de bir barda ''Kürtçe şarkı isteme'' yüzünden çıkan tartışmada, yerel şarkıcı öldürüldü, 2 kişi yaralandı. Adnan Menderes Bulvarındaki bir bara müşteri olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, yerel şarkıcı Sarp Öztürk'ten (38) Kürtçe şarkı söylemesini istedi. Sanatçının, ''Kürtçe bilmiyorum'' demesi üzerine, kimliği belirlenemeyen kişiler ile Öztürk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şarkı isteyen kişiler, Öztürk'e tabancayla ateş etti. Sarp Öztürk, olay yerinde hayatını kaybederken, seken kurşunlarla yaralanan Ramazan Koç (21) ve ismi belirlenemeyen bir kişi Mersin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.