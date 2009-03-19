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Kürtçe şarkı davasında beraat

Adana’da Keçe Kurdan adlı Kürtçe şarkıyı çaldığı için hakkında dava açılan radyocu beraat etti.

19 Mart 2009 02:00

Adana’da Keçe Kurdan adlı Kürtçe şarkıyı çaldığı için radyocu beraat etti.

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Adana'da, Kürtçe "Keçe Kurdan" adlı şarkıyı yayınlayarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla hakkında dava açılan radyocu, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Aynur Doğan'ın seslendirdiği şarkıyı 13 Kasım 2007'de bölgesel yayın yapan radyoda yayınladığı gerekçesiyle 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla tutuksuz olarak yargılanan radyonun genel yayın yönetmeni Mehmet Arslan (30) hazır bulundu.

Bir başka suçtan tutuklu bulunan sanık Arslan, ifadesinde, suçu kabul etmedi.

Yayınlanan şarkıda halkı kin ve düşmanlığa teşvik edecek her hangi bir söz bulunmadığını belirten sanık Arslan, "Aynur Doğan'ın okuduğu şarkı Kültür ve Turizm Bakanlığından bandrol alınmış bir kasette yer alıyor. İçeriğinde ise suç unsuru yok. Bu şarkının tercümesi yanlış şekilde yapılmış" dedi.

Sanık avukatı Tugay Bek de müvekkilinin yayınlanan şarkıda ceza almasını gerektirecek davranışta bulunmadığını belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda, sanık Arslan'ın, davaya konu olan şarkıda halkın kin ve düşmanlığa tahrik edecek suç unsuruna rastlanılmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Aynı mahkemede, daha önce Kürtçe "Memedo" türküsünü yayınlayarak "halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği" iddiasıyla açılan davadan da beraat eden sanık Arslan, geçen yıl kasım ayında izinsiz gösterilere katıldığı iddiasıyla tutuklanmış ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "örgüt üyeliği ve eylemlere karışmak"tan hakkında dava açılmıştı.

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