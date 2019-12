Kürtçe radyo ve Arapça TV

Başbakan Erdoğan, yeni bir hazırlık içinde olduklarını ve hem Kürtçe radyo hem de Arapça yayın yapan bir televizyon kanalı çalışması yapıldığını açıkladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kürtçe yayın yapan radyonun hizmete gireceğini belirterek, ''Yeni bir adımımız da aynen TRT Şeş gibi Arapça yayın yapan bir televizyon çalışmamız. O da şu anda bitmek üzere. An be an o da hizmete girebilir. O da TRT bünyesinde'' dedi.



Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda katıldığı ''Ankara'nın Gündemi'' programda soruları yanıtladı.



Bazı yerde plan tadillerinde geçen dönem sıkıntı yaşadıklarını ve bu dönem bunu yaşamak istemediklerini de ifade eden Erdoğan, ''TRT Şeş, sadece Güneydoğu değil, şu anda Kuzey Irak'ta bile birinci sırada. İlgiyle seyrediliyor. Bunun yanında etkinliklerinde, kültür noktasında ana dillerini rahatlıkla kullanabilir durumdalar. Bir sıkıntı bu noktada yok. Şimdi yeni bir hazırlık var; bugün yarın olabilir veya seçim sonrasına yetiştirilebilir, bilmiyorum. Şimdi de Kürtçe yayın yapan radyo başlayacak. Yeni bir adımımız da aynen TRT Şeş gibi Arapça yayın yapan bir televizyon çalışmamız var. O da şu anda bitmek üzere. An be an o da hizmete girebilir. O da TRT bünyesinde'' dedi.





''Bu seçimde Diyarbakır'ın sembolik bir önemi var. Diyarbakır'da durum nedir, oy oranları açısından?''şeklindeki soru üzerine Erdoğan, ''Makas daralıyor. Orada birkaç parti yok, 2 parti var. 2 parti olduğu için ya o parti bizden alacak, ya biz o partiden alacağız, ama şu anda biz o partiden oy alıyoruz. Bundan dolayı da burada aldığınız 2 ise 2 ile çarpacaksınız. Süreç bu denli orada zor ve kolay. Zor, çünkü o 2 puanı alacaksınız. Onu 2 ile çarpacaksınız. Yani artık gece gündüz demeden çalışma yapacaksınız dedim.



Çünkü orada değişim şart. Benim Diyarbakırlı kardeşim, Kürt kökenli kardeşim burada hizmet istiyorsa, A'dan Z'ye hizmet istiyorsa, eğitimden sağlıktan, adaletten, emniyetten, yoldan, toplu konuttan ki bunlar başlattığımız hizmetler serisi... Bunların artarak devamını istiyorsa ki Güneydoğu Anadolu Projesi oraya yoğun bir şekilde şu anda zaten girdi. Bu kalkınmada bizim yerel yönetimden sıkıntı yaşamamamız lazım. Yerel yönetim sıkıntısını yaşamadığımız zaman bu hizmet patlar, çok daha hızlı gider'' dedi.



Krizle mücadele sürecek



Krizle mücadelelerinin süreceğine dikkati çeken Erdoğan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla fakir fukaraya yönelik çalışmaların da aynı kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.



Erdoğan, ihracatla ilgili piyasanın olumsuz etkilenmemesi için ön hazırlıkları olduğunu, Türkiye'nin ihracatta ulaştığı rakamlardan geriye düşmemesi için seçimden sonra yeni pazar arayışlarına devam edeceklerini kaydetti.



Hizmet sektörüne yönelik yeni adımlar atmak ve istihdamı canlandırmak istediklerini dile getiren Erdoğan, ''İşsizliği çok kullanıyorlar. Bugün bir numara ABD, orada işsizlik oranı 8.7, Japonya'da tırmanıyor, Avrupa ülkelerinde tırmanıyor. Bizi aşanlar var. Bizim de en son 13.6 açıklandı. Bu, ayın ortalaması, yılın ortalaması değil. Bunu yılın ortalamasıymış gibi pompalıyorlar. Hizmet sektörü önümüzdeki ay devreye girecek. O bunu daha da aşağıya çekecek. Kaldı ki şu da var; Türkiye teknoloji yoğun bir ortama girdi. Tarım dışı istihdam diyorsun. Niye tarım içini de dahil etmiyorsun. Tarım dışı istihdam dediğin zaman o bilimsel bir çalışmayı sürdürmek içindir. Tarımda çalışan parasını kazanıyor diyemeyecek miyiz? Sanayi, teknoloji yoğun çalışıyor, emek yoğun değil. Şimdi bir tekstil fabrikasında eskiden 100 kişiyle yaptığınız işi bugün 10 kişiyle yapıyorsunuz, herşey mekanik. Tarımda da mekaniğe geçildi traktör, biçerdöver arttı. Bunlar bir taraftan sevindirici, bir taraftan emeği belli noktaya getiriyor. Bunun için hizmet sektörünü yaygınlaştırmamız gerekiyor...



Gelecek aylarda inşaat başlayacak, turizm başlayacak. Bütün bunların olumlu faydaları olacak işsizlik için. Bütün bunlara rağmen biz 10.3'le başlamıştık. Şu anki yıl ortalamasını buna çekersek başarı olacak'' dedi.