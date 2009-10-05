Kürtçe filme destek maliyeye takıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 50 bin TL maddi destek vermeyi kararlaştırdığı ilk Kürtçe film bu kez Maliye'ye takıldı.



Kültür Bakanlığı'na bağlı Sinema Destekleme Kurulu, Kürtçe konuşmalara da yer veren ve bir köy öğretmenin hikayesinden yola çıkan "İki Dil Bir Bavul" isimli filme tarihinde ilk kez, 50 bin TL'lik destek vermeyi kararlaştırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı filme destek kararı alsa da, filmin 50 bin TL'lik yardımı henüz alamadığı ortaya çıktı.



Filimin yönetmeni Özgür Doğan, yaptığı açıklamada, ilk olarak 21 Ekim'de Atlas Sineması'nda düzenlenecek Gala Gecesi ile izleyici ile buluşmaya hazırlanan film için henüz kendilerine, Bakanlık tarafından herhangi bir maddi desteğin sağlanmadığını söyledi. Kültür Bakanlığı'na bağlı Sinema Destekleme Kurulu'nun kararına rağmen, Maliye Bakanlığı'ndan ödenek gelmediği gerekçesiyle parayı alamadıklarını anlatan Doğan, "Filmin henüz gösterim kopyalarının hazırlayamadık, iki hafta içinde yetiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.



Üst düzey davet



Doğan, maddi kaynak sıkıntısına işaret ederek, filmin "hatır-gönül"le hazırlanan davetiyelerini, ulaştırabildikleri üst düzey Devlet makamlarına iletmek istediklerini belirtti. Bu amaçla, önümüzdeki günlerde, aralarında filmin yapımcısı Nadir Öperli ve Yamaç Okur ile Senaryo Danışmanı Ali Haydar Fırat'ın da bulunduğu ekip, başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya davetiyeyi, yüz yüze görüşme talebiyle iletecek.



21 Ekim İstanbul Atlas Sineması'nın ardından, 23 Ekim'de de Ankara Kızılırmak Sineması'nda Galasını yapmaya hazırlana film, 21 sinemada daha gösterime girmeyi planlıyor. Yönetmen Doğan, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Denizli, Van, Batman ve Diyarbakır'ın yanı sıra Hakkari ve Bingöl'de de filmi gösterime sokabilmek için çabaladıklarını kaydetti.



