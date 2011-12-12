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Kürtçe dil kursunda ilk dersi Baydemir verdi

Diyarbakır’da merkez Yenişehir ilçesi Toplukonut Halkevi’nde açılan Kürtçe Dil kursunda ilk dersi sembolik olarak Büyükşepir Belediye Başkanı Osman Baydemir verdi.

12 Aralık 2011 02:00


T24 - Diyarbakır’da merkez Yenişehir ilçesi Toplukonut Halkevi’nde açılan Kürtçe Dil kursunda ilk dersi sembolik olarak Büyükşepir Belediye Başkanı Osman Baydemir verdi. Burada konuşan Baydemir "Dilimiz varlığımızdır, dilimiz olmadıkça geleceği kurgulayamayız. Umarım bu çalışma Kürtçe’nin okullarda eğitim dili olmasının zeminini oluşturur" dedi.




Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, BDP Mahalle Meclisi’nin organizasyonuyla merkez Yenişehir İlçesi’ndeki toplukonut sakinleri için açılan ve Kürdi-Der eğitimenlerinin ders vereceği Kürtçe kursta ilk sembolik dersi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir verdi. BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, BDP Yenişehir İlçe Başkanı Nihat Yıldız, Yenişehir Belediye Başkanvekili İhsan Uğur ve Belediye meclis üyelerinin de katıldığı ilk derste konuşan Baydemir, Kürt dili ve kültürünün ilerlemesi bakımından bu derslerin çok önemli olduğuna inandığını söyledi. Baydemir "Dilimiz varlığımızdır, dilimiz olmadıkça geleceği kurgulayamayız. Umarım bu çalışma Kürtçe’nin okullarda eğitim dili olmasının zeminini oluşturur" diye konuştu.


Başkan Baydemir, renklerin tanımı ile başladığı derste, Kürtçe’de olup da Türkçe alfabede bulunmayan harflerin okunuşuna ilişkin kursiyerlerle birlikte alıştırma yaptı. Kursun eğitmenlerinden Sezgin Dinç 42 kişinin başladığı derslerin hafta içi ve hafta sonu olarak 4 ay süreceğini söyledi.


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