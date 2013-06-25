Kürtçe anadilde eğitim özel okullarda mı başlayacak?

Anadilde eğitim çerçevesi kapsamında, hükümetin önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağı düzenlemede, özel okullarda Kürtçe, Çerkezce, Boşnakça ve Arapça eğitime imkan sağlanacağı öne sürüldü.

Zaman gazetesinden İsa Yazar’ın haberine göre, hükümet, çözüm süreci kapsamında önümüzdeki günlerde yeni bir paket açıklamaya hazırlanıyor.

Son rötuşları yapılan çalışmalara göre, özel okullar Kürtçe eğitim verebilecek. Bu amaçla bir dizi yasal değişiklik yapılacak. Anayasa’nın 42. maddesinde “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” ifadesi yer alıyor.

Bu maddeye ‘özel okullarda anadil dışında eğitim yapılabilir’ hükmü eklenecek. Değişikliklerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açılacak özel okullara Kürtçe eğitim izni verecek. Mevcut özel okullara da bu imkân tanınacak. Devlet okullarında ise Kürtçe ‘seçmeli ders’ olarak okutulacak. Bu arada yeni düzenleme diğer diller için de örnek teşkil edecek. Böylece Arapça, Boşnakça, Çerkezce gibi dillerde de özel okul açmak mümkün olacak.

Özel okullarda Kürtçe'ye izin verilirken belli bir süre Türkçe eğitim yapılması da şart koşulacak. Böylece bu okullara devam eden öğrencilerin Türkçe öğrenmesi sağlanacak. Eğitim dilinin Kürtçe olması dışında bu amaçla açılan özel okullar, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabi olacak.

Anadilde eğitim talebine özel okul formülü, birçok alanda rahatlama getirecek. Öncelikle bu okulların öğretmen ve benzeri sorumluluğu okulu açanlarda olacak. Devlet, Kürtçe eğitim verecek öğretmen aramak zorunda kalmayacak. Öte yandan Kürtçe eğitim verecek özel okulların desteklenmesi de gündemde. Böylece bu okulların eğitim hayatına devam edebilmesinin yolu açılacak. Aksi halde bu okulların ekonomik darboğaza girebileceği, anadilde eğitim veren kurslar gibi kısa süre sonra kapanabileceği belirtiliyor.

Özel okullarda Kürtçe eğitim verilmesi, diğer diller için de örnek teşkil edecek. Seçmeli ders uygulamasında olduğu gibi düzenleme, yaşayan dil ve lehçeleri de kapsayacak. Böylece Kürtçe’nin yanı sıra Çerkezce, Boşnakça ve Arapça gibi diğer dillerde de okul açmak mümkün olacak. Ancak Kürtçe dışındaki dillerde böyle bir talep gelmesi beklenmiyor.

Devlet, öğretmen aramayacak

Anadilde eğitim talebine özel okul formülü, birçok alanda rahatlama sağlayacak. Öncelikle bu okulların öğretmen ve benzeri sorumluluğu okulu açanlarda olacak. Devlet, Kürtçe eğitim verecek öğretmen aramak zorunda kalmayacak. Kürtçe öğrenim ile ilgili ilk adım, dil kursları ile atılmıştı.