Kurtarmak için direğe çıktıkları kedi atlayarak kaçtı

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir sokak kedisi elektrik direğinde mahsur kaldı. DEDAŞ görevlisi kurtarma operasyonu için direğe çıkarken, kedi yaklaşık 7 metreden atlayarak kaçtı.



Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyünde göreve giden Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, bir kedinin tırmandığı elektrik direğinde mahsur kaldığını fark etti. DEDAŞ görevlileri kurtarma çalışması için hazırlık yaparken, kedi direğin tepesine tırmandı. Bir görevli, elinde torba, yüzünde koruyucu maske ile direğe çıkarken, kedi birkaç metre indikten sonra yaklaşık 7 metrelik yükseklikten atladı. Kedi kısa sürede gözden kayboldu. Olay, bir DEDAŞ görevlisi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)