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Ekonomi

'Kurtarma paketleri olmayacak'

ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin yeni mali reform sistemindeki düzenlemelerin daha güçlü bir sektörü hedeflediğini belirtti.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin yeni mali reform sistemindeki düzenlemelerin daha güçlü bir sektörü hedeflediğini belirterek, artık vergi mükelleflerinin parasıyla hazırlanan kurtarma paketleri olmayacağını söyledi.


Obama, New York'ta Wall Street'e çok yakın bir noktada olan New York Cooper Union Fakültesinde yaptığı konuşmada, Wall Street'teki şirketler ve yatırım kuruluşlarından, halen Kongre'de bulunan Mali Reform Yasa Tasarısına destek istedi.


ABD Ekonomisi'nin hızla toparlandığının altını çizen Obama, ancak bu iyileşmenin, milyonlarca işsiz Amerikalılar arasında daha derinden hissedilmesi gerektiğinin de altını çizdi.



'Yükü vergi mükellefleri çekmeyecek'



Küresel krizde, batan şirketleri kurtarmak için hazırlanan mali destek paketlerinin vergi mükelleflerinin vergileriyle karşılandığını anlatan Obama, mükelleflerin, batan büyük bankaların sorumlusu olmadıklarını kaydetti.


Yeni reformların, bankacılık sistemini daha güçlü ve rekabetçi bir hale getirmeyi amaçladığını vurgulayan Obama, yeni sistem ile daha bir gözetim sağlanacağını türevsel araçları düzenleyeceklerini ve artık bundan böyle vergi mükelleflerini krizlerin maliyetini yüklemeyeceklerini kaydetti.


Obama, mali sektördeki şirketlerin artık bundan böyle kumar mantığıyla yatırım yapmamalarını da vurguladı.


Barack Obama, yeniden mali krize neden olabilecek risklerden kaçınmaları gerektiğini belirtirken, yeni mali sistemin daha çağdaş ve sağduyulu olacağını söyledi.

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