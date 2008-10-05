Kurtarma paketi Türkiye ekonomisinden büyük

Dev kurtarma paketi onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde mali sistemi kurtarması beklenen 700 milyar dolar, başka mali değer veya harcamalarla kıyaslandığında ne anlama geliyor? İşte sorunun yanıtı...Kurtarma planı için öngörülen miktar, 2007 yılını toplam 660 milyar dolarlık büyüklükle kapatan Türkiye ekonomisini aşmış durumda.700 milyar dolar, kabaca Hollanda’nın gayri safi yurt içi hasılasına eşit. Pakistan’ınkinin ise 5 katı büyüklüğünde.Afrika’nın tümünün birleşik gayri safi yurt içi hasılası ise yalnızca 100 milyar dolar. Bir başka deyişle, 700 milyar dolarlık paket, tüm Afrika ülkelerinin gayri safi yurt içi hâsılasının tam 7 katı büyüklüğünde.ABD, 2001 yılından bu yana Afganistan ve Irak savaşları için yaklaşık 800 milyar dolar harcadı.ABD’nin 2007 yılındaki savunma bütçesi yaklaşık 78 milyar dolar düzeyindeydi.700 milyar dolar ile her biri 5.3 milyar dolar olan 130 tane uçak gemisi satın alınabiliyor.Mali piyasaları kurtarma paketinin faturasını, dünyanın en zengini olan ve kişisel serveti 57 milyar dolar eden Bill Gates’ten ancak 12 tanesi ödeyebiliyor.En zengin 400 Amerikalının toplam net varlıkları, kurtarma planı için öngörülen miktarın yaklaşık iki katı.Dünyanın en büyük iki petrol şirketi, Exxon Mobil ile PetroChina’nın perşembe akşamı borsa kapanışı itibarıyla toplam piyasa değeri de 728 milyar dolardı.