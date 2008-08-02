Kürtaj öncesi ve sonrası yapılması gerekenler

İşte kürtaj öncesi ve sonrasında dikkat etmeniz gereken unsurlar...



İşlemden önce



* İşlemin yapılacağı merkeze mümkünse yanınızda işlemden sonra size eşlik edebilecek bir arkadaşınızla geliniz.



* İşlemden 6 saat öncesinden ağızdan birşey almayınız. Buna su da dahildir.



* İşlem odasına alınmadan önce mutlaka tuvalate giderek mesanenizi boşaltınız.



İşlemden sonra



* İşlemden sonra ayılma odasına alınarak burada 30-60 dakika kadar dinleneceksiniz.



* İşlem sonrası normal bir şekilde evinize ya da işinize gidebilirsiniz. Doktorunuz başka bir şekilde önermediyse herşeyi yiyip içebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur.



* Uzun süredir aç olduğunuz için şekerli birşeyler yemenizde yarar vardır.



* Genel anestezi sonrası 6-8 saat araba kullanmak gibi dikkat isteyen aktivitelerde bulunmamanız uygun olacaktır.



* İlk 1-2 gün adet sancısı benzeri ağrılarınızın olması normaldir. Bu durumda doktorunuzun size önereceği ağrı kesicileri alabilirsiniz.



* Doktorunuz operasyon sırasında size koruyucu antibiyotik yapmamış ise daha sonra kullanımınız için reçete verebilir. Bu antibiyotiği doktorunuzun tarif ettiği şekilde kullanınız.



* İşlem sonrası 3 - 4 gün kadar kanamanız olabilir. Kanama ile birlikte ufak pıhtı ya da parçalar da düşebilir. Bu tamamen normal ve beklenilen bir durumdur. Buna karşılık kanamanın olmaması da anormal bir durum olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle kanamanız olmasa da endişelenmeyiniz.



* İşlem yapılan günü son adet kanamanızın ilk günü gibi kabul edebilirsiniz buna göre yaklaşık 1 ay sonra ilk adet kanamanız olacaktır. Eğer 40 gün içinde adet görmezseniz mutlaka doktorunuzu arayınız.



* Kanamanız devam ettiği sürece havuza, denize, jakuziye girmek sakıncalıdır. İşlemden hemen sonra duş şeklinde ayakta banyo yapabilirsiniz.



* Kanamanız devam ettiği sürece cinsel ilişki sakıncalıdır. Kanamanız bittikten sonra ilişkiye girebilirsiniz.



* Kanamanız adet kanamasından fazla miktarda olursa ya da ateşiniz 38 derecenin üzerine çıkarsa mutlaka doktorunuza haber veriniz.



* Aksi belirtilmediği takdirde işlemden 1 hafta sonra kontrol randevunuza gidiniz .



(mumcu.com)

