Kürtaj nedir?

Kadın olsun, erkek olsun kürtaj kelimesini duymayan yok gibidir. Pek çok kişi kürtajın sadece bebek aldırmak olduğunu düşünür. Oysa kürtaj en çok istenmeyen ya da zorunluluk durumunda gebeliğin sonlandırılması için uygulanan bir işlem olmasına karşın kelime olarak sadece bu işlem için kullanılan bir terim değildir.



Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında kürtaj terimi rahim içerisinden herhangi bir dokuyu birtakım aletler ile kazıyarak alma işlemi için kullanılır. Bu dokular gebelik ürünü olabileceği gibi biyopsi ya da tedavi amaçlı alınan dokular da olabilir. Kadın hastalıkları ve doğum bölümünce yapılan kürtajlar iki aşamalıdır. Birinci aşama rahim ağzının genişletilmesi (dilatasyon), ikinci aşama ise kürtajdır (curettage).



Bu nedenle işlem için kullanılması gereken en doğru terim İngilizce Dilatation and Curettage kelimelerinin baş harflerinden oluşan D&C'dir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kürtaj kadın doğum hekimlerinin en çok uyguladığı cerrahi işlemlerin başında gelir. Ancak unutulmamalıdır ki kürtaj bir doğum kontrol yöntemi değildir.



(mumcu.com)

