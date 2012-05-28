Kürtaj için Brezilya'da Sürtük Yürüyüşü

Brezilya’da sokaklara dökülen binlerce kadın, kadına yönelik cinsel şiddeti protesto etti

Brezilya’da sokaklara dökülen binlerce kadın, kadına yönelik cinsel şiddeti protesto etti. Kanada’da başlatılan Slut Walk (Sürtük Yürüyüşü) gösterilerinin bir parçası niteliğindeki eylemde, cinsiyet ayrımcılığını kınayan pankartlar taşındı, davullar çalındı. Başkent Brasilia’da yaklaşık üç bin kadın, provakatif giysilerle yaptıkları gösteride “Bu yürüyüş, kadına karşı fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete son verme çağrısıdır” mesajı verdi. Rio de Janeiro kentinde de bin kadar kadın ve erkek, “kürtajın yasallaştırılması ve maçoluğa son verilmesi” için yürüyüş yaptı. Kürtaj Brezilya’da ancak hayati tehlike durumunda veya tecavüz sonucu oluşan hamileliklerde yasal.

Sao Paulo’da ise Slut Walk için 700 kadın iç çamaşırı, mini etek ve dekolte giysilerle gösteri yaptı. Eylemciler arasında çeşitli feminist, lezbiyen ve transseksüel örgütlerinin temsilcileri de yer aldı. Slut Walk, ilk olarak geçen yıl Kanada’nın Toronto kentinde bir polis memurunun üniversite öğrencilerine yönelik konuşmasında “Kadınlar kurban olmak istemiyorlarsa sürtük gibi giyinmemeli” sözleri üzerine bu ülkede başlamış, dünyanın 60 kentine yayılmıştı.