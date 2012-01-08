-Kürt Yönetimine Haşimi'yi teslim et çağrısı BAĞDAT (A.A) - 07.01.2012 - Irak İçişleri Bakanlığı'nın, Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminden, hakkında tutuklama kararı verilmiş olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin teslim edilmesi konusunda yardımcı olmasını istedi. Irak'ın yarı resmi kanalı olan El Irakiye televizyonu bu akşam verdiği haberde, "İçişleri Bakanlığının bölgesel Kürt yönetimindeki İçişleri Bakanlığından, haklarında tutuklama kararı verilen El Haşimi ve beraberindeki 14 kişinin hemen tutuklanıp yargıya teslim edilmesini istediği" belirtildi. Bu arada, Irak Başbakanı Nuri El Maliki, yerel bir kanala daha önce yaptığı açıklamada, El Haşimi hakkında tutuklama kararı veren yargıçların, El Haşimi'nin tutuklanmaması halinde kendisi hakkında tutuklama kararı verme tehdidinde bulunduklarını, El Haşimi meselesinin siyasi tasfiyelerle ilgisi olmadığını ve meselenin yargı işi olduğunu, siyasi pazarlıklara çözülmesine ve Iraklılar'ın kanının siyasi pazarlıklara alet edilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Irak Yüksek Yargı Konseyi, El Haşimi'nin tutuklanan bazı korumalarının verdikleri ifadelerde şiddet eylemlerini El Haşimi'nin direktifleri doğrultusunda yaptıklarını dile getirmesinden sonra 19 Aralıkta El Haşimi ve beraberindeki 14 kişi hakkında Anayasanın terörle ilgili 4. maddesine binaen tutuklama kararı vermişti. Eski Başbakan Eyad Allavi başkanlığındaki El Irakiye bloku, 24 Aralık'ta davanın, El Haşimi'nin Bağdat'taki yargıya güvenmediği ve yargının merkezi hükümetin baskısından uzak olduğu Kürt bölgesine taşınmasını talep etmiş ve talebin reddedilmesi üzerine davanın Kerkük ya da Diyale iline bağlı peşmergelerin denetiminde olan Hanikin ilçesine taşınmasını istemişti. Irak Yüksek Yargı Konseyi, yapılan itirazlar üzerine 25 Aralık'ta tutuklama kararını gözden geçirdi ve tutuklama kararının El Haşimi'nin korumalarının ifadelerinin tutanağa geçirilmesinden sonra verildiğini ve tutuklama kararında geri dönüş olmayacağını açıkladı.