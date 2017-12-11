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Kurt ve yaban keçisi avlayıp, fotoğrafını paylaşanlara 22 bin lira ceza

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, kaçak avcılık yapıp öldürdükleri kurt ve yaban keçisinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 6 kişi, toplam 21 bin 772 lira para cezasına çarptırıldı

11 Aralık 2017 21:31

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, kaçak avcılık yapıp öldürdükleri kurt ve yaban keçisinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 6 kişi, toplam 21 bin 772 lira para cezasına çarptırıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, kentin kırsalında kurt ve yaban keçisini öldürüp, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 6 kişinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, bu kişilerden kurt öldürenlere 6 bin 45 lira, yaban keçisi avlayanlara da 15 bin 727 lira olmak üzere toplam 21 bin 772 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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