Kürt Ulusal Konferansı için hazırlık komitesi kurulacak

Erbil'de toplanacak olan Kürt Ulusal Konferansı için Kürt siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri Selahaddin (Mesif) kentinde bir araya geldi. Toplantıya Irak Kürt Bölgesel Yöntemi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani, KCK Yürütme Konseyi üyeleri Sabri Ok, Zeki Şengali ve Ronahi Serhat, DTK Eş Başkanı Ahmet Türk, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, YNK Politbüro üyeleri Sadi Pira ve Adnan Müfti, KDP'den Kemal Kerküki, PYD eş başkanları Salih Muslim ve Asya Abdullah, KNK eşbaşkanları Nülifer Koç ve Tahir Kemalizade ve daha birçok parti ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

2 gün süre verildi

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre yaklaşık dört saat süren toplantıda "Kürt Ulusal Konferansı" için bir hazırlık komitesi kurma kararı alındı. Komitede partilerin ve sivil toplum örgütlerinin kendi adaylarını tespit etmesi için taraflara iki gün süre verildi. Bu iki gün içinde Türkiye, Irak, İran ve Suriye'deki tüm partiler ve örgütler kendi adaylarını tespit ettikten sonra yeniden bir araya gelecek.

'Demirtaş ve Türk de var'

CNN Türk'ün haberine göre ise, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu heyette şu isimler yer alıyor:

DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP milletvekili Mülkiye Birtane, Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı Lütfi Baksi, Devrimci Demokratik Kültür Derneği (DDKD) Genel Başkanı İmam Taşçıer, Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Mazlum Dinç, Nurhayat Altun, Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nden (DÖKH) Meryem Adıbelli, Figen Ekti, Meya-Der'den Leyla Ayaz, KESK'ten Kasım Birtek, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Nahit Eren, Azadi İnisiyatifi Genel Koordinatörü Adem Özcaner, İslami Hareket'ten Fikri Bozkurt, Dicle Fırat Diyalog Grubu'ndan Nesimi Çimen, Kürt Demokrasi Platformu'ndan Sertaç Bucak, İnsan Hakları Derneği (İHD) Dİyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, DTK'den Mehmet Baysal, Azize Abiş, Saliha Aydeniz.

Toplantıya Irak'tan KDP, YNK, Goran, PÇDK, Yekgirtu, Komaleye İslami, Bızotnava İslami, Hizbi Sosyalist, Hizbi Zahmetkeşani Kurdistan, Hizbi Şui, YNDK ve Hızbi Ayende, İran'dan KDP-İran, Komaley Şoreşgeran, PAK ve Komaleyi İran, PJAK, Suriye'den PYD ve ENKS ile çok sayıda STK temsilcisinin katıldığı bildirildi.