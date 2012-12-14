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Dünya

'Kürt toprağı' anlaşması

Irak Kürt yönetimi, Bağdat hükümeti ile anlaşmazlık konusu olan ihtilaflı bölgeleri artık 'Kürt toprağı' olarak niteleyecek

14 Aralık 2012 21:52

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, kendi idari sınırlarına dahil olup olmadığı konusunda Bağdat yönetimiyle sorun yaşadığı ve Irak anayasasında "tartışmalı bölgeler" olarak nitelenen bölgeleri bundan sonra "Kürt toprağı" olarak adlandıracağını açıkladı.

ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003'ten sonra hazırlanıp kabul edilen Irak anayasasında, bazı bölgelerin IKBY sınırlarına dahil edilip edilmemesine gelecekte karar verilmesi öngörülmüştü. Anayasada "tartışmalı bölgeler" olarak adlandırılan toprak parçalarında Kürtler dışında Türkmenler ve Araplar gibi farklı etnik grupların da yaşıyor olması konunun çözümünü güçleştirmişti.

"Tartışmalı bölgeler"in en önemlisi Kerkük. Bunun yanında Selahaddin, Diyala ve Musul vilayetlerinde de bazı ilçeler ve nahiyelerin IKBY sınırlarına dahil edilmesi konusunda Kürt yetkililerle merkezi hükümet arasında anlaşmazlık yaşanıyor.

Geçtiğimiz ay ortasında Kürt yönetimi ile Başbakan Nuri el-Maliki arasında gerilimin tırmanması ve askeri çatışma ihtimalinin artmasından sonra uzlaşma görüşmeleri yapılmış ancak sonuç alınamamıştı.

Kürt yönetimi son olarak, önceki gün aldığı kararı bugün akşam saatlerinde açıklayarak, "tartışmalı bölgeler"i bundan sonra "Kürt bölgesinin dışındaki Kürt toprakları" olarak adlandıracağını duyurdu.

IKBY'den yapılan açıklamada Irak hükümetinden üst düzey yetkililerin Anayasa'da "tartışmalı bölgeler" olarak adlandırılan yerleri artık "karışık bölgeler" olarak tanımlamaları nedeniyle Kürt yönetiminin yeni bir karar almak zorunda kaldığı belirtildi.

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