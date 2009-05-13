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Politika

Kürt sorununda tarihi fırsat tartışması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “Kürt sorunu için tarihi fırsat var” sözleri Ankara’da tartışma başlattı.

13 Mayıs 2009 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “Kürt sorunu için tarihi fırsat var” sözleri Ankara’da tartışma başlattı. Erdoğan, bu konuda muhalefete çağrıda bulunurken, Baykal, fırsatın ne olduğu sordu. Bahçeli de, “İhanet mi var?” diyerek sert tepki gösterdi.

Erdoğan'dan 'iyi niyet' çağrısı

Gül'ün 'Kürt sorununun çözümünde iyi şeyler olabilir' sözünü değerlendiren Başbakan Erdoğan, 'Cumhurbaşkanımız iyi niyet ortaya koydu. Herkes iyi şeylerin gayreti içinde olursa iyi şeyler olur' dedi

Baykal: Gül, tarihi fırsatı açıklamalı

CHP lideri Deniz Baykal, 'Kürt meselesinde iyi gelişmeler olabilir' diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daha açık konuşmasını istedi. Baykal, "Cumhurbaşkanı tarihi fırsattan söz ediyor. Bu konuda bir açıklama bekliyorum. Anayasa'yı mı değiştireceğiz, af mı çıkartacağız" dedi. 

Bahçeli'den Gül'e ağır suçlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son 2 ay içinde yaptığı; "Kürt sorununu sınır dışından çözülemeyecek', "İçerde ve dışarıda çok iyi şeyler olacak" ve "Türkiye'nin bu en önemli sorununun çözümü için 2009 fırsat yılı" şeklindeki açıklamalarının izaha muhtaç olduğunu söyledi. Bahçeli, "Hangi rezalete, hangi ihanete katkıda bulunmamız için servis yapmamız istenmektedir?" dedi. 

Kürt sorununa Kosova örneği

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Kürt sorununun çözümü için Kosova'daki uygulamayı örnek gösterdi. Türk, "Kosova'da Türk azınlığa karşı olan yaklaşım burada uygulansa Kürt sorunu çözülür" dedi.



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