Kürt sorununda tarihi fırsat tartışması

Gül'ün 'Kürt sorununun çözümünde iyi şeyler olabilir' sözünü değerlendiren Başbakan Erdoğan, 'Cumhurbaşkanımız iyi niyet ortaya koydu. Herkes iyi şeylerin gayreti içinde olursa iyi şeyler olur' dediCHP lideri Deniz Baykal, 'Kürt meselesinde iyi gelişmeler olabilir' diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daha açık konuşmasını istedi. Baykal, "Cumhurbaşkanı tarihi fırsattan söz ediyor. Bu konuda bir açıklama bekliyorum. Anayasa'yı mı değiştireceğiz, af mı çıkartacağız" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son 2 ay içinde yaptığı; "Kürt sorununu sınır dışından çözülemeyecek', "İçerde ve dışarıda çok iyi şeyler olacak" ve "Türkiye'nin bu en önemli sorununun çözümü için 2009 fırsat yılı" şeklindeki açıklamalarının izaha muhtaç olduğunu söyledi. Bahçeli, "Hangi rezalete, hangi ihanete katkıda bulunmamız için servis yapmamız istenmektedir?" dedi.DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Kürt sorununun çözümü için Kosova'daki uygulamayı örnek gösterdi. Türk, "Kosova'da Türk azınlığa karşı olan yaklaşım burada uygulansa Kürt sorunu çözülür" dedi.