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'Kürt sorununun silahla çözülemeyeceği görüldü, müzakerelerle çözülmeli'

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan Koç, Fransa'da meydana gelen olayın barış sürecini sekteye uğratmaması gerektiğini söyledi

18 Ocak 2013 14:55

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) Four Seasons Hotel'de gerçekleşen 43. Genel Kurul Toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç Kürt sorunu ve müzakereler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"2013 enteresan bir yıl olacak" diyen Koç, " Ben 2012'den daha iyi olacağını ümit ediyorum.Bir siyasi çalkantı olmazsa özelikkle dış taraftan komşularımızda bu kürt sorunu çok önemli tabii. Demokratikleşme, Avrupa Birliği sürecinin biraz daha canlandırılması çok önemli. Bayağı bir sekteye uğramıştı Avrupalılar tarafından özellikle . Tabii ki ekonomik gündemde baş maddelerden bir tanesini oluşturuyor. Ben bunların sayın başkanın yeni ekibiyle layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu arada Ümit hanıma ve ekibine yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı yoğun bir 3 sene geçirdiler Teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.


Koç, müzakeler sırasında Fransa'da meydana gelen olayla ilgili bir soruya ise "Bu barış sürecinin sekteye uğramamasını diliyorum. İnşallah burada o tip birşey olmaz. Ve bu görüşmeler bir şekilde devam eder.Silahla çözülemeyeceği görüldü. Dolayısıyla oturup bunu müzakere şeklinde çözülmesi lazım" diye yanıt verdi.

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