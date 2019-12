'Kürt sorunu ülkeyi tüketiyor'

Türk Tabipleri Birliği, Dünya Barış Günü nedeniyle, Kürt sorununun bütün boyutları ile ele alınarak değerlendirilmesi ve demokratik, barışçıl çözümünün gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.



Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Dünya Barış Günü nedeniyle yapılan açıklamada, Ortadoğu ve Kafkaslarda yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek, "Yanı başımızda savaş günbegün artarken bölgemizde barış için çaba harcamak iç barışın tesisinden geçiyor" denildi. Kürt sorununun ülkenin can alıcı sorunlarının başında geldiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kürt sorununa göz attığımızda tarihsel, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik nedenlerin söz konusu olduğunu görmekteyiz. Sorunun bütün boyutları ile ele alınarak değerlendirilmesi ve demokratik, barışçıl çözümü kaçınılmazdır. Yıllardan beri on binlerce insanımızın ölümüne, sakat kalmasına neden olan Kürt sorununun silahlı yöntemlerle, şiddet esas alınarak çözülmek istenmesinin, Türkiye'de demokrasinin tüm kurum ve kurullarda egemen olması önünde engel teşkil ettiği bilinmektedir."



Yaşanan çözümsüzlüğün, ülke kaynaklarını tüketerek ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel zenginliklerin gelişmesini tıkadığı ve beraberinde "çetecileri, rantçıları, darbecileri" yarattığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:



"Tüm bunların bir bütün olarak halkın sağlığını bozduğunu, sağlıklı yaşam hakkını tehdit ettiğini, işsizliğe, yoksulluğa mahkum ettiğini ifade etmek istiyoruz. Unutmayalım ki savaş, çatışmaları çözmenin tek yolunun şiddet olduğu düşüncesini egemen kılarak gündelik yaşamımızda şiddetin meşrulaştırılmasına da hizmet etmektedir. Bugün hekimlik/hekimler savaş ve sömürünün olmadığı, eşit, özgür, adil bir dünya ve Türkiye'de yaşama özlemi için çaba harcamakla her zamankinden daha fazla sorumludurlar ve Türk Tabipleri Birliği bunun bilincindedir."