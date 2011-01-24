KÜRT sorunu için yeni bir model önerisi...

T24 - Kürt meselesinin çözümü için yeni bir dil inşa edilebilir mi? Başta devleti yönetenler olmak üzere seçkinlerin düşünsel zaafları ve politika hataları çözümü nasıl zorlaştırıyor? Kürt meselesinin çözümü için yeni bir anlama, kavrama ve düşünme modeli ne olabilir? Kürt meselesinin çözümü için azalan fırsatlar nasıl değerlendirilebilir?



Türkiye'nin en büyük sorununun çözümü için büyük bir önem taşıyan bu ve benzeri soruların yanıtlarını, yarın T24'te başlayacak yeni yazı dizisinde bulacaksınız. KONDA Genel Müdürü ve T24 yazarı Bekir Ağırdır ile halen Princeton Üniversitesi'nde çalışmalar yapan Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Murat Somer 'in hazırladıkları yazı dizisi, KONDA'nın yaptığı "Biz Kimiz 2010" araştırmasının verileri ışığında hazırlandı.



KONDA Araştırma'nın verilerinden hareket eden Bekir Ağırdır ile Murat Somer'in analizleri T24'ün yazı dizisinde birbirini takip edecek. Önce Murat Somer'in "Kürt Meselesinde Son Fırsat: Dünü ve Bugünü Barış İçin Yorumlamak" başlığıyla kaleme aldığı analiz dizisini okuyacaksınız. Ardından Bekir Ağırdır'ın "Kürt Meselesinde Yarın İçin Yeni Bir Dil ve Düşünme Modeli Önerisi" başlığıyla ele aldığı analizler yayımlanacak.



Türkiye'de etnik kimlikler üzerine yapılan son büyük araştırmanın verilerine dayalı olarak Ağırdır ve Somer'in T24 için hazırladığı yazı dizisi yarın başlayacak.







