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BBC Türkçe

Kürt siyasi gruplar, Öcalan'la görüşülene kadar açlık grevi kararı aldı

HDP'nin de aralarında bulunduğu Kürt siyasi hareketinin bileşenleri, İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'la görüşme sağlanana kadar açlık grevi kararı aldı.

31 Ağustos 2016 20:40

Kürt siyasi hareketinin bileşenleri, 500 günden uzun süredir görüşülemeyen Abdullah Öcalan'la görüşme sağlanana kadar süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi kararı aldı.

HDP, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile Özgür Kadın Kongresi (KJA) adına bir açıklama yapan Hatip Dicle, açlık grevi eyleminin 5 Eylül'de 50 kişiyle başlayacağını söyledi.

Ortak basın açıklamasında konuşan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Dicle, Öcalan'ın avukatları, aile üyeleri veya siyasi bir heyetle yüz yüze görüşüp kendisinden sağlıklı bir haber alıncaya kadar yeni bir süreç başlatma kararı aldıklarını, 50 gönüllü ile 5 Eylül tarihi itibariyle süresiz döşümsüz açlık grevine başlatacaklarını duyurdu.

Dicle, "Bu açlık grevinin tek talebi vardır; Sayın Öcalan ile hukuk kuralları çerçevesinde görüşme yapılmasıdır. Bu doğrultuda öncelikle ilk çağrımız hükümetedir; bu talebimizin her açıdan; siyasi, hukuki, ahlaki, insani meşruiyetinin gözetilerek hemen yarın yerine getirilmesini diliyor ve bekliyoruz'' dedi.

Açıklamaya HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, HDP Milletvekilleri, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Sebahat Tuncel ve DBP Belediye Başkanları, belediye meclis üyeleri katıldı.

Dicle, 50 kişinin katılımıyla başlayacak eylemde çağrıya karşılık verilmemesi durumunda 'açlık grevi yapanların çevresinde büyük ve görkemli bir sahiplenmeyi gerçekleştirmek üzere herkesin hazırlık yapmasını' istedi.

5 Eylül'deki açlık grevine ilk aşamada milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılacakları bildiriliyor.

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