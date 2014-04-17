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Kurt Seyit ve Şura sezon sonunda final mi yapacak?

Cengiz Semercioğlu dizilerin yeni sezonlarında neler yaşanacağını ve ekrana gelecek yeni dizileri yazdı

17 Nisan 2014 15:11

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı Kurt Seyit ve Şura’nın "reytinglerinin iyi gitmemesi nedeniyle Haziran ayında bitebileceğini" söyledi.

Sezon sonu yaklaşırken kanalların yeni dizi arayışına girdiklerini belirten Cengiz Semercioğlu reyting rekoru kıran dizilerin gelecek sezonlarında neler yaşanacağını ve ekranlara gelecek yeni dizileri yazdı.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet’te “dizi sektöründen son haberler” (17 Nisan 2014) başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle: 

İzlemem ama dizi sektöründe ne olup bittiğini çok iyi bilirim...

Dizi sektöründen son haberler

Sorsanız bana Kurtlar Vadisi’nde ne oluyor bilmem, Çakır’la Aslan Bey’de kalmışım ben...

Kurt Seyit’in sadece ilk bölümüne baktım, Küçük Ağa’yı toplasan 10 dakika izlemişimdir...

Çünkü bu köşede dizi eleştirisini bırakalı, televizyon yazarlığı yapmayalı yıllar oldu.

Ama yine de bazen televizyonlardaki dostlar arıyorlar konuk almak için.

“Dizi ve televizyon konuşacağız” diyorlar... “İzlemiyorum, hangi dizide ne oluyor bilmiyorum” diyorum inanmıyorlar...

Vallahi bunu snobluktan söylemiyorum...

Bizde 3 yaşına yaklaşan bir çocuk var ve evde neredeyse hiç televizyon açılmıyor... Akşamları yemek sonrasında onun yarım saat televizyon izleme hakkı var, bakın Dora’yı Diego’yu daha çok biliyorum...
O yattıktan sonra da ya dışarıdayım ya davette...

Bunları neden anlattım, “Aman Türk dizilerine izlemiyormuş, pabucumun kenarı” demeyin diye... Neyse dediğim gibi, dizi izlemem ama dizi sektöründe ne olup bittiğini iyi bilirim...

Son haberleri aktarayım size:

 

Acun reytingini kapma yarışı

 

Günahıyla sevabıyla bir sezon daha bitiyor. Şunun şurasında kaldı iki ay...

Bir yandan yaz dizilerine çalışılırken asıl arayış yeni yayın dönemine...

Kanal yönetimlerin hepsi haldır haldır yeni dizi arıyor eylül ayına...

Çünkü önümüzdeki sezon Acun’un Star’da olmaması bütün dengeleri bozacak.

Acun’dan boşalacak reytingi Star kaptırmama, diğer kanallar ise çalma derdinde...

Burası ‘Kurtlar’ sofrası

Kurtlar Vadisi, atv’de kalacak gözüküyor. Ancak Kurtlar’ın klasik numarasıdır, her sezon sonunda başka kanallara haber salarlar, görüşürler, transfer dedikoduları yayarlar. Bulundukları kanalla pazarlığı artırmak için...

Şimdi de atv’ye karşı pazarlık yapabilmek için Show TV ve Star’la dirsek temasındalar... Buna karşı atv de boş durmuyor. Geçen hafta reklam kuşaklarıyla oynadılar ve dizinin reytingini bilerek düşürdüler.

Bu da kanalın bir pazarlık kozudur... Bakın dizi eski ratingi almıyor demek, reyting üzerinden ödenen parayı düşürtmek... Ama sonuçta taraflar anlaşacak ve Kurtlar atv’de kalacaktır...

 

Özcan Deniz, Karagül’den koptu

 

Show TV’nin eski genel müdürü Saner Ayar dizi sektörüne girdi. İlk transferi de Özcan Deniz’i Karagül’den almak oldu... Özcan, Karagül’ün yapımcısı Şükrü Avşar’a gitmiş, “Senin benim filmlerinde emeğin çok ama öyle para verdiler ki bırak gideyim” demiş. Şükrü Avşar da izin vermiş... Özcan Deniz’in yeni dizisinde rol arkadaşı Belçim Bilgin olacak. Show TV ile anlaşmak üzereler...

 

Yeni Kurtlar olur mu?

 

Kurtlar Vadisi’nden ayrılan Bahadır Özdener ve Raci Şaşmaz, Star’a yeni bir ‘erkek dizisi’ yaratmak için çalışıyorlar... Adı: 7 Şubat...

İbrahim Çelikkol başrolde olacak bu dizide. Eylülde Star’da yayınlanacak... Hikayenin açılış noktasının; Adana’daki MİT TIR’ına yapılan baskın olacağını duydum... Sevgili Bahadır aman dikkat, eylüle kadar eskimiş bir hikaye olabilir bu!

 

Beşikçioğlu kimle görüşüyor

 

Unutuyordum, Bahadır Özdener’in Star’a yapacağı yeni erkek dizisinin sürprizi ne peki? Seyircinin Behzat Ç.’si Erdal Beşikçioğlu...

Taraflar görüşmüşler ancak düne kadar henüz el sıkışmamışlardı...

Saraylı’da mayıs sıkıntısı!

Selçuk Yöntem’in oynadığı Bugünün Saraylısı’nın akıbeti ne olacak peki?

Defalarca ekip değiştirmesine, sarsıntılar geçirmesine rağmen dizinin reytingi hâlâ iyi.

Şükrü Avşar ayakta tutmaya başardı işi...

Mayıs ayında yapılacak toplantılar sonrasında geleceği belli olacak dizinin.

 

Karagül’den Bingöl de kopuyor

 

Özcan Deniz’den sonra Yavuz Bingöl de ayrılacak Karagül’den...

Hikaye onu gerektiriyor...

Yavuz’un da eylül için yeni bir transferi eli kulağında...

 

Çakır’la Aslan Bey, Paris’te!

 

Şu aralar piyasada en çok konuşulan dedikodu, Kurtlar Vadisi’nin Çakır’ı Oktay Kaynarca’yla Aslan Bey’i Selçuk Yöntem’in Paris’te bir kafede buluşmasıyla başlayacak yeni bir dizi hikayesi...

Tabii Kurtlar Vadisi tadında... Ancak bu bir fantezi... Çünkü Selçuk Yöntem’in kafasında Aslan Bey’e dönmek gibi bir fikir yok...

 

Ya Kurt Seyit ne olacak?

 

Tabii en çok merak edilen de Kurt Seyit’in ne olacağı? Ne sonuç alırsa alsın, dizi haziran ortasına kadar devam edecek...

Hikayenin İstanbul’a taşınmasıyla dizi biraz toparlarsa eylüle sürecek...

Ancak bu sonuçları almaya devam ederse bu yükü ne Ay Yapım taşıyabilir ne de Star TV...

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