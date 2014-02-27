Kurt Seyit ve Şura 4 Mart'ta seyirciyle buluşuyor

Ay Yapım’ın yapımcılığında gerçekleşen, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı, yılın en merak edilen dizileri arasında yer alan Kurt Seyit ve Şura'nın, önceki gün yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyicinin karşısına 4 Mart Salı günü çıkacağı duyuruldu.

İlk bölüme dair birçok ipucunun yer aldığı tanıtımda Kurt Seyit'in babası Mirza Mehmet Eminof ilk kez seyirciyle buluştu. Baba Mirza Mehmet Eminof’un "Asker olmak için sadece at binmek yetmez, disiplinli olacaksın, savaşmak için yürekli olacaksın. Sen bir Eminof'sun Seyit. Moskova'da, Petrograd'ta hanım arkadaşların olacak ama sonunda mutlaka bir Türk kızıyla evleneceksin" sözleri, Seyit’in güzeller güzeli Rus soylusu genç Şura ile yaşayacağı büyülü aşkı ne şekilde etkileyecek?

Savaşın acımasızlığı ve geçmişin ihtişam dolu yaşantısından görüntülerin yer aldığı tanıtım, prodüksiyon detaylarıyla da seyirciden tam not aldı.Kurt Seyit'in babası Mirza Mehmet Eminof karakterine Serdar Gökhan, annesi Zahide karakterine ise Şefika Tolun hayat verecek. Kurt Seyit'in silah arkadaşları Petro karakterini Birkan Sokullu, Celil karakterini ise Ushan Çakır canlandırıyor.

Genç ve güzel Şura, katıldığı ilk baloda yakışıklı Türk subay Kurt Seyit ile tanışır. Şura’nın kalbi Seyit’i ilk gördüğü anda deli gibi atar. Yakın asker arkadaşları ile birlikte aynı baloda eğlenen Seyit ise henüz kim olduğunu bilmediği Şura’dan gözlerini alamaz ve sonrasında aklından çıkaramaz. Kurt Seyit ve Şura’nın Rusya’daki saltanat günlerinden işgal altındaki İstanbul’a uzanan macera dolu yolculukları aynı zamanda büyük bir aşkın da yolculuğu olacaktır.

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, senaryosu Ece Yörenç’in kaleme aldığı, müzikleri Toygar Işıklı tarafından yapılan Ay Yapım imzalı Kurt Seyit ve Şura, 4 Mart Salı saat 20:00’da Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak

İşte o fragman: