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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kürt seçmen darbe girişimi hakkında ne düşünüyor, OHAL ilanına nasıl bakıyor?

Ankete göre, bölge halkının yüzde 85'i Türkiye'nin geleceğinden endişe duyuyor

27 Eylül 2016 18:11

Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER), Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iki bölgedeki 16 kent merkezinde, 15 Temmuz darbe girişimi, Suriye’ye askeri müdahale ve çatışmalı duruma ilişkin algı, tutum ve beklentilerini ortaya koyan araştıma sonuçlarını açıkladı.

31 Ağustos-07 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen araştırma raporuna göre, bölge halkının yüzde 23,2’si darbe girişiminin “Hükümeti ve Cumhurbaşkanlığını ele geçirmek” amaçlı olduğu, yüzde 21,7’si ise sürecin “bir oyun olduğu" görüşünü savunuyor. 

 

OHAL ilanı doğru mu?

 

Ankete katılanların yüzde 49,9’u OHAL ilanına karşı çıkarken, yüzde 33,4’lük bir kesim bunun gerekli bir adım olduğunu düşünüyor. Türkiye'nin geleceğinden endişe duyduğunu söyleyen Kürt halkının yüzde 85'i çözüm sürecine geri dönülmesini istiyor. “Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesini onaylıyor musunuz?” sorusuna HDP’ye oy vereceğini belirtenlerin yüzde 85,4’ü "Hayır" yanıtını veriyor.

 

Türkiye'nin en büyük sorunu ne?

 

Yine araştırma grubuna “Sizce Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?” sorusu sorulduğunda, ilk sırayı Ankete katılan yüzde 47,4’lük kesim, Türkiye'nin en büyük sorunu olarak Kürt sorununu görüyor.

 

"Bugün seçim olsa
hangi partiye oy verirsiniz?"

 

"Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna cevap veren katılımcıların oy ve parti dağılımı şöyle:

- Yüzde 50 HDP,

- Yüzde 23 AKP,

- Yüzde 2,9 CHP,

- Yüzde 1,1 MHP

Raporun tamamı için tıklayın

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