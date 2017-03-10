Kürt sanatçı Aram Serhad tutuklandı!

Asıl adı Gökhan Sevinç olan ve halk arasında Aram Serhad olarak bilinen Kürt sanatçı, “terör propogandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.

Serhad, HDP'nin Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde verdiği konser sırasında açılan Abdullah Öcalan posteri, "Rojava'da insanlık katlediliyor" ve "Anadilde eğitim haktır" pankartları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 6 Mart Pazartesi günü gözaltına alınmıştı. Serhad, 2 gün boyunca İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduktan sonra Elazığ emniyetine sevk edilmişti. 2 gün boyunca Elazığ’da gözaltında kalan Serhad, bugün Elazığ Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcı, Serhad’ı "terör örgütü propogandası yaptığı" iddiasıyla tutuklanmasını talep ederek Elazığ 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Hâkim, Serhad ile beraber 8 kişinin daha tutuklanmasına karar verdi.

Serhad ile beraber tutuklanan kişilerin isimleri şöyle:

Yılmaz Gülaşkı, Selahattin Demirkapu, Ramazan Karaman, Mahmut Karakoyun, Deniz Canpolat, Cumali Karabal, Ali Haydar Kılıç, Ahmet Arif Gürses.

5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti

Serhad, 2014'te Aydın’ın Söke ilçesindeki Newroz etkinliğinde söylediği "Oremar" ve "Bilind Apo" şarkıları gerekçe gösterilerek, 24 Aralık 2015 tarihinde "örgüt propagandası" iddasıyla tutuklanmış, 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.