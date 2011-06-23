Kürt rap grubuna operasyon!

T24- Adana'nın Ceyhan ilçesinde konserler de veren 'Ceylan Prensi' isimli rap grubuna Facebook'ta PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle operasyon yapıldı. Biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.













Ceylan Prensi isimli rap grubu pek çok konser düzenlemişti. Özellikle Kürt sorununa da şarkı sözlerinde yer vermeleriyle dikkat çekmişlerdi. BDP’nin Ceyhan’daki nevruz kutlamalarında da konser vermişlerdi. İddiaya göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, grubun sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan PKK propagandası yaptığını, birçok internet sitesine bildiri ve örgütsel dokümanlar gönderildiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, 6 ay boyunda teknik takip yaptı. Polis, dün sabah saat 05.00’te daha önceden belirlenen 6 adrese eşzamanlı baskın yaptı. Sosyal paylaşım sitesinde PKK propagandası yaptığı öne sürülen 32 yaşındaki T.Ö, 33 yaşındaki F.A, 30 yaşındaki E.A, 32 yaşındaki M.B, 35 yaşındaki M.E ve 31 yaşındaki C.D. gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda PKK’ya ait broşür ve örgütsel doküman ele geçirildiği öne sürüldü, evlerdeki 5 bilgisayara da el konuldu. Şüphelilerin Facebook’ta ’Ceyhan Prensi’ adı altında sayfa açıp Kürdistan haritası fotoğrafı üzerine silahların arasında zafer işareti yaptıkları öne sürüldü.