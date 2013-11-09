Kürt Konferansı Ankara'da başladı

Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) tarafından düzenlenen "Kürtler Barış, Demokrasi ve Çözüm Modellerini Tartışıyor" konferansı, Ankara'da başladı.

Uluslararası katılımın olduğu konferansın ilk gününde KDP Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Hemin Hewremani, Goran Listesi Milletvekili Yousif Mohammed, YNK Parti Sözcüsü Azad Jundiyani, Yekgirti İslami Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Abo Bekir Ali ve Kürt siyasetinin temsilcileri, yazarlar ve düşünürler, Türkiye'de Kürt sorununun çözümüne yönelik atılan adımları ve çözüm sürecine ilişkin düşüncelerini paylaştılar.

'Atılan her adım kutsaldır'

Konferansın açılışında konuşan IMPR Başkanı Dr. Veysel Ayhan, çözüm sürecinin önemine dikkat çekerek "Barış için atılan her adımı kutsal bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Ayhan, bu süreçte üzerlerine düşeni yapmaktan çekinmeyeceklerini belirterek "Yeni bir dönem ve yeni bir kapı açılıyor. Bu dönem tüm toplumsal kesimlerin varlıklarını ortaya koyabileceği bir dönemdir. Bir ülkede toplumsal istikrar yok ise o ülkede huzur da olmaz. Bizler birlikte barışı inşa edebiliriz, kan dökmeden birlikte yaşayabiliriz. Barış adına yapılan her çalışma kutsaldır, biz kutsalın ardından koşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

IMPR Direktörü Dr. Aziz Barzani ise "Kürt sorununun çözüme evrildiği bir dönemdeyiz. Bu sorun güven ve diyalogla çözülebilir. Hem Türkiye'nin hem de bölgenin istikrarı buna bağlıdır" dedi.

'PKK da katılmalıydı'

Açılış konuşmalarının ardından, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kemal Kaya başkanlığında, "Kürtlerin Kürt Sorunu, Barış Süreci ve Çözüm Modellerine Yönelik Bakışları" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumda, Irak Kürdistan Demokrasi Partisi (KDP) Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Hemin Hewrami, Goran Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yusuf Muhammed, Kürdistan Yürtseverler Birliği (KYB) Sözcüsü Azad Cundiyani ve Yekgirtü İslami Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ali, birer sunum geçekleştirdi.

Azar Cundiyani, konferanta PKK'nın temsilcilerinin de olması gerektiğini öne sürerek, bu kişilerin katılımı olmaksızın konferans hedeflerine ulaşmayacağını iddia etti.

Başka bir ülkede başka bir konferans organize ederek, Kürdistan'ın diğer tarafındakilerin de seslerinin duyulmasını sağlamak gerektiğini belirten Cundiyani, "Kürt sorununun Türkiye'de çözülmesi oldukça önemli. Şu an Türkiye'de tartışmalar sürse bile demokrasi paketi ve barış süreci ile birlikte gözlemciler şunu da kaydetmektedirler ki, Kürt sorunu yeniden tanımlanmalı. Bu olmazsa ne olduğunu tam olarak anlayamayız" diye konuştu.

Cundiyani, Kürt sorununun yeniden tanımlanması için anayasal süreçler başladığını belirterek, "Bunun devam etmesi gerekir. Ortadoğu'daki Kürtleri düşünecek olursak Kürdistan'ı kucaklayacak ülkelere ihtiyaç var. Kürtlere güvenlik sorunu olarak değil ülkelerinin bir parçası olarak bakılmalıdır" dedi.

'Demokrasi paketi anlamsızdı diyemeyiz'

Hewrami, anadilde eğitim hakkının olmamasının önemli bir sorun olduğunu belirterek, daha sürdürülebilir çözüm için karşılıklı algıların yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi. Stratejik davranmanın önemli olduğunu dile getiren Hewrami, “Zaman kazanmak için küçük oyunlar oynamamak lazım. Kazan, kazan şeklinde gitmelidir. İki taraftan birinin kazandığı anlamı çıkarsa diğerinin de kaybettiği tespiti olur. Bu Kürt sorununu çözmez. Bir taraf güven yönünde çalışırken öbür tarafın bir şey yapmaması gibi bir durum olamaz. Ortadoğu değişiyor ve artık Kürtler Ortadoğu’da aktif oyuncular. Kürtler tehdit olmadıklarını gösterdiler. Herhangi bir ülkenin istikrarına ve sınırlarına tehdit değiliz. Tek istediğimiz şey aktif kardeşler olmak. Kardeşlik içinde yaşamaktır. Kan dökülmesini istemiyoruz. Demokrasi paketi denilen bir şeyle karşı karşıyayız. Paketin içinde elbette bütün beklentilerin olmadığı bir gerçek. Daha ayrıntılı bir pakete ihtiyacımız var. Anayasal ve yasal haklar için. Ama aynı zamanda bu paketin herhangi bir anlamı olmadığını da söyleyemeyiz. Bardağın yarı dolu olduğu algısına sahip olmamız lazım” diye konuştu.

Talabani, Özal ve Erdoğan ile görüşmüştü

KYB Başkanı Celal Talabani'nin, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmeler yaptığını dile getiren Cundiyani, şunları söyledi :

"Kürt meselesi çözülmesi gereken en önemli meseledir bölgede. Kürdistan bölgesel ve uluslararası enerji haritasına eklenmiş durumda. Çevredeki ülkelerin de barış ve istikrar noktasında dahil etmeleri gerekiyor. Altın bir fırsat gözüyle bakacağız demokratikleşme paketine. Çığır açıcı bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Bütün Kürtler ve Türkler çözüm sürecinin başarıya ulaşacağı noktasında hemfikir. Muhalefetten birkaç kişi hariç. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum Kürt sorunu bölgesel bir sorundur. Yıllardır bu sorunun hala çözülmediğini görüyoruz. Bir çok zorluklar çekildi. Güven sorunu yaşandı. Bu hepimiz için bir kriz oldu. Türkiye'de Kürt sorununun başarılı bir şekilde çözülmesi bölgede önemli bir örneklik olacaktır. Türk dış siyaseti iyi adımlar atıyor. Kürdistan'a yönelik destekleri önemliydi. Daha kapsamlı daha cesur tavırlar bekliyoruz. Özellikle Suriye Kürdistan'ına yönelik. Suriye Kürdistanı'nın Osmanlı Kürdistanı'nın merkezi olduğunu unutmamalıyız. Kürt sorunu tarihsel ve evrensel bir sorundur ve çözülmek zorundadır."