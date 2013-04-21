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Dünya

Kürt erkeklerinden 'kadın kıyafetleri' ile protesto

İran'da bir mahkemenin erkek mahkumlara 'kadın kıyafeti giyme' cezası vermesinin ardından sosyal medyada erkekler kadın kıyafetleri giydikleri fotoğraflarını paylaşmaya başladı

21 Nisan 2013 18:37

İran'da Kürtler'in yoğun olduğu Merivan kentinde bir mahkemenin erkek mahkumlara, Kürt kadınların kırmızı renkli yerel kıyafetlerini giyerek sokaklarda dolaşma cezası vermesinin üzerine dünyanın çeşitli yerlerinden Kürt erkekleri sosyal medyada kadın kıyafetleri ile çektirdikleri fotoğrafları paylaşmaya başladı.

Mahkemenin kararı özellikle Kürt feministlerin tepkisine yol açtı. Mahkeme kararıyla Kürt kadınların yerel kıyafetlerinin aşağılandığını savunan feministler önce Merivan'da gösteri yaptı.

Kırmızı renkli yerel kıyafetleriyle sokaklara dökülen kadınlar, bu tür cezalarla aslında Kürt halkının aşağılandığını belirterek protesto gösterisi düzenledi.

Cezaya en ilginç tepki ise sosyal medyada organize olan dünyanın pek çok bölgesindeki Kürt erkeklerden geldi.

Pek çok erkek, Kürt kadınların geleneksel kıyafetlerini giyerek çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak İran mahkemesinin ilginç kararını protesto etti. Kampanyaya baskıların yoğun olduğu İran’ın yanı sıra Avrupa’da yaşayan Kürtlerden de yoğun destek geldi.

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