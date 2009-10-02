'Kürt diye bir millet, Kürtçe diye bir dil yok!'

MHP Mersin Milletvekili Akif Akkuş, hükümetin Kürt açılımını değerlendirirken, Türkiye'de Kürt diye bir millet, Kürtçe diye bir dil olmadığını savundu.

Seçim bölgesi Mersin’de gezi ve incelemelerde bulunan Milletvekili Akif Akkuş, Tarsus İlçesi’ndeki bir yerel gazeteyi ziyaretinde Kürt açılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Coğrafya Profesörü olan Akif Akkuş, 1984’de başlayan PKK olaylarıyla ilgili çalışmalar yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Kürtlük, Kürtçe, doğu insanı, güneydoğu insanı hakkında ve bütün bunlardan vardığım kanaat şu; Türkiye’de tarihi kökeni olan bir Kürt topluluğu yok. Ama bugün bir vaka, bugün ‘Ben Kürdüm’ diye Kürtçe konuştuğunu söyleyen insanlar var. Biz bakıyoruz şimdi, Kürtçe dedikleri kırmanço şivesini kullananlara bakıyorsunuz. 8 bin küsur kelimenin olduğu bir dil, ancak bu dilin içerisinde 2 bin kadar Türkçe, 2 bin kadar Arapça, 2 bin kadar Farsça ve Osmanlıca kelimeler var. Kökeni belli olmayan kelimeler de var. Şimdi buna dayanarak, bu ana dilde eğitim adı altında yeni bir dil üretmeye çalışıyorlar” dedi.

"Şivan'ın Kürtçesini Kürtler anlamadı"

Kürt türkücü Şivan’ın Almanya konserinde Kürtçe konuştuğunu ancak bundan kimsenin bir şey anlamadığını öne süren Akkuş şöyle devam etti:

“Şivan mı neyse o çıkıyor, Almanya’daki Kürt topluğuna Kürtçe konuşuyor. Fakat kimse hiçbir şey anlamıyor. Dönüp tekrar Türkçe konuşuyor. Yani şunu demek istiyorum. Kürtçe diye bir dil yok. Dil bir milletin önemli öğelerinden biridir. Hatta en önemli öğelerinden birisidir. Eğer siz bir dilin varlığını ispatlarsanız, o dil bir millete mal olur. O zaman millet de var demektir. Ama belirttiğim gibi tarihi kayıtlarda Kürt milleti yok. Kürt denilen bir grup var. Şimdi bir milletin içinde başka bir milletin ilk çağda yaşaması mümkün değil, yok ederler birbirlerini, ya da başka sınırlarda yaşarlar. O zaman iki ayrı milletin bir arada iç içe yaşaması mümkün değil.”