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Yaşam

Kürt diline talip okulda bina yok

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü için talip olan Mardin Artuklu Üniversitesi, tıpkı Ardahan Üniversitesi gibi bina sıkıntısı çekiyor.

01 Aralık 2008 02:00

Kürt Dili Edebiyatı bölümü kurulmasına talip olarak gündeme gelen Mardin Artuklu Üniversitesi, tıpkı Ardahan Üniversitesi gibi tesis yetersizliği çekiyor.

Son kurulan 23 üniversite arasında yer alan ve Kürt Dili Edebiyatı bölümü kurulmasına talip olarak gündeme gelen Mardin Artuklu Üniversitesi, tıpkı Ardahan Üniversitesi gibi tesis yetersizliği çekiyor. Okulun hâlâ bir idare binası yok. Öğrenciler de çoğu dersi geçici binalarda görüyor. Kuruluşundan bu yana maddi imkânsızlıklar çeken üniversitenin başına bir süre önce rektör olarak Prof. Dr. Serdar Bedii Omay getirilirken, kampus için de Diyarbakır yolu üzerinde 6 bin dönümlük bir alan belirlendi. 8 Fakülte, 5 yüksekokul ve 3 akademiye sahip olacak Artuklu Üniversitesi yerleşkesi için İTÜ tarafından bir proje hazırlandı. Ancak proje yöre mimarisini sergilemediği gerekçesiyle sivil toplum kuruluşlarının da baskısı ile değiştirildi. Halen DPT'de bulunan proje onay alırsa ihaleye çıkarılacak ve 1-2 yıl içinde Artuklu Üniversitesi kendi yerleşkesinde eğitim verecek. Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünün önemine işaret eden rektör Omay ise, "İki ay içinde başvurumuzu yapacağız" diyor.

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