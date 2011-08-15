-Kürt Dili ve Kültür Programına 235 başvuru MARDİN (A.A) - 15.08.2011 - Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsünde açılan Kürt Dili ve Kültür Programı için 20 kişilik kontenjana 235 kişinin başvurduğu bildirildi. Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadri Yıldırım, Kürtçe için yoğun başvuru olduğunu ve toplam 235 kişinin başvurduğunu söyledi. Başvurunun çok olmasından dolayı kayıt işlemlerinin ardından 2 mülakat yapılacağını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: ''Bunlardan 18 Ağustos'ta yapılacak mülakatın sonuçları, 22 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci mülakat ise 24 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Kesin kayıt tarihi ise 7-9 Eylül tarihinde olacak. Çeviri ve imla bilgisini ölçmek için tüm adaylar aynı anda rektörlük binası sınıflarında saat 10.00'da mülakata alınacak. Birinci mülakatı geçenler, ikinci mülakata girmeye hak kazanacak.'' Yıldırım, üniversite olarak Türkiye'de ilklere imza attıklarını belirterek, henüz ömrü çok uzun olmayan bir Kürdoloji Enstitüsüne sahip olduklarını kaydetti. Buna rağmen bazı önemli ilkleri başardıklarını anlatan Yıldırım, ''Geçen yıl ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti Üniversitesinde Kürtçe okutman adayı sertifikasyonu kursunu düzenledik. İlk kez bir dil resmi statüde yüksek lisans eğitim vermeye başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kürdoloji programının yüksek lisans bölümüne çok sayıda başvuru yapıldı. Bu bizleri çok memnun etti'' dedi. Yıldırım, öğrencilerin sıkı bir mülakata tabi tutulacağını, Eylül-Ekim aylarında derslere başlayacaklarını, Kürtçenin akademik dünyada da yer bulma çalışmaların hızla devam ettiğini kaydederek, Süryani diliyle ilgili de çalışmalarının da sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.