Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü açılacak

Seçim propagandasında Türkçe'den başka dil yasak

Devlet ‘Şeş’ti kaldı!

Hükümet, Kürtçe yayın yapan TRT 6 (Şeş) kanalının ardından, Türkiye’nin iki önemli üniversitesinde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü açmaya hazırlanıyor.YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Ankara ve İstanbul üniversitelerinin edebiyat fakültelerinde “Kürt Dili ve Edebiyatı” bölümünün kurulacağını açıkladı.Arı Stüdyoları’ndaki törende konuşan Özcan, Kürt Enstitüsü’nden öte Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünün açılmasının daha uygun olduğunu belirtti. Bu bölümün açılması için Mardin ve Diyarbakır Dicle üniversitelerinin talepte bulunduğunu kaydeden Özcan, şunları söyledi:“ Biz bu işi oralarda değil, dil öğreniminin iyi yapıldığı çok büyük tecrübesi olan üniversitelerimizde yapmak istiyoruz. İki tane üniversite aday gibi görünüyor. Bunlardan bir tanesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, diğeri de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Buralarda dil öğrenimi çok uzun zamandır, çok iyi şekilde yapılıyor. Buralarda yapılması uygundur diye düşünüyoruz.”Özcan, konuya bilimsel yaklaştıkları, Kürt Enstitüsü’nden ziyade Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünün eğitim yapısına daha uygun düştüğünü belirtti.Özcan, “Enstitü biraz daha zor. Önce bir dili edebiyatı öğretmeli, ondan sonra enstitüler kurulabilir“ dedi.