Kürt dili bölümü: YÖK rektörlerden görüş alıyor

Toplantı, YÖK binasında başladı. Bazı rektörler toplantıya gelişlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, toplantının ardından gereken açıklamaları yapacaklarını söyleyerek, "Tunceli Üniversitesi olarak bizim daha önce senatomuzdan aldığımız bir karar vardı. Biz ülkemizde tek yürek, tek yumruk olarak, yürütme, muhalefet hepsi birleşerek demokratik açılıma devam etmelerini arzuluyoruz" dedi.

19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan ise bir gazetecinin, "Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü açılması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bir bilim dalı olarak düşünüldüğünde, bilimsel bir alan olarak düşünüldüğünde olabilir" yanıtını verdi.

Toplantıya, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri de katılıyor.