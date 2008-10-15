'Kürt devleti için Öcalan’ı teslim ettiler'

Abdullah Öcalan’ın yakalandığı dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) üst düzey yöneticilerinden biri olan Cevat Öneş, “Öcalan yakalandığında ABD, bağımsız bir devlet kurma isteğindeydi. Öcalan, konumu itibariyle, araç olma işlevi bakımından buna engel bir isimdi. ABD bölgede yeni bir Kürt devleti kurabilmek için Öcalan’ı Türkiye’ye teslim etti” dedi.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, dün gece NTV’de yayımlanan Neden programında, Can Dündar’ın PKK terörüne ilişkin sorularını yanıtladı.

Kürt sorununun 1800’lü yıllardan miras kaldığını ifade eden Öneş, “Dış bağlantıları vardır. Ama asıl olarak Türkiye’nin bir iç sorunudur. Cumhuriyet tarihi boyunca eşit vatandaş uygulaması yaratacak bir siyaset görmedik” diye konuştu.



‘Kürt sorunu çözümlenmeli’



Toplumsal talebin barış için siyaseti çözüme zorladığını, ancak siyasetin yeterli dinamizmi gösteremediğini kaydeden Öneş, “PKK terörüyle etkin mücadele yapılırken Kürt sorunu çözümlenmelidir. Terör, ancak Kürt sorunu çözümlenerek bitirilebilir” şeklinde konuştu.

Terörün Kürt toplumunda PKK karşıtlığını artırdığını belirten Öneş, Kürt kimliğinin benimsenmesi ve demokratik hakların genişletilmesiyle PKK’nın muhataplığı gibi bir sorunla karşı karşıya kalınmayacağını ileri sürdü. “Askerlerin ‘terör sorunu sadece silahlı mücadeleyle çözülmez’ yönünde yaptığı tespitin önemli olduğunu söyleyen Öneş, şunları söyledi:



‘Çoğulcu anayasa şart’



“Bu, askerin yapacağı bir tespit değil, siyasetin yapacağı bir tespit olmalı ve bunun ışığında bir kurumsal yapılanmasının olması gerekir. En geniş mutabakatla yeni bir anayasa oluşturulmalı. Çoğulcu demokratik bir anayasa olmalı bu. Ancak temel maddelerinde herhangi bir kimliğe ayrıcalık tanıyan maddeleri olmamalıdır.”









