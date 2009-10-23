Kürt çocuklarından Türkçe 'And'

Galası yapılan, Türk öğretmenin uzak bir Kürt köyündeki bir yılını anlatan 'İki Dil Bir Bavul' bugün gösterime giriyor.



''- Öğretmeniniz iyi mi?

- Erê

- Size öğretebiliyor mu?

- Erê...''



Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın yönettiği 'İki Dil Bir Bavul', üniversiteden yeni mezun olmuş ve uzak bir Kürt köyüne atanmış Türk öğretmenin bir yılını, onun okula yeni başlayan ve Türkçe bilmeyen çocuklarla yaşadıklarını anlatıyor. Tek kelime Türkçe bilmeyen bu Kürt çocukları her sabah 'Andımız'ı okuyorlar.



Öğretmen Emre uzak bir köye, Güneydoğu'da bir köye geleceğini biliyordur ama 'bu kadarını' tahmin edemediği için hayalkırıklığı yaşar. Uçsuz bucaksız topraklara bakarak telefonda annesine dert yanar; çocuklarla nasıl iletişim kuracağını bilemez...



Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi İlk Film' ödülünü kazanan 'İki Dil Bir Bavul', büyük konuşmaya çalışmadan çok şey anlatabilen filmlerden. İzlerken gülümseten ama izledikten sonra uzun uzun düşündüren bir film.



Filmin derdini daha iyi anlamak açısından Zülküf karakterinin önemli bir işlevi var. Zülküf adını sürekli 'Zilkif' diye telafuz eder. Öğretmeni ısrarla onu düzeltmeye çalışır ama 'Zilkif' demeye devam eder. Doğduğundan beri söylediği gibi... Öğretilmeye çalışıldığı gibi değil bildiği gibi.



Filmin hikayesi, yönetmenlerden Özgür Doğan'ın bizzat yaşadığı bir gerçek. O da filmdeki cevizi, kalemi bile bilmeyen çocuklar gibi Türkçe ile ilkokulda tanışmış. Ve o zamanlar sürekli öğretmenlerinin değişmesini anlayamıyormuş. Filme de bu duyguyla başlamışlar zaten.



'Demokratik Açılım'la ilgili gelişmeler yaşanırken 'İki Dil Bir Bavul'un sorunun kaynağına dair 'küçük' bir hikaye anlatması daha da önem kazanıyor. 'İki Dil Bir Bavul' aynı topraklarda yaşayan ama birbirine çok uzak kalan iki dilin zorunlu karşılaşmasını anlatıyor. Birbirine yabancı olan iki dilin karşılaşmasını...



'' - Çocuklara birşey soruyorum, na diyorlar. Na da hayır demek herhalde...

- İyi ya hocam işte yabancı dil öğrenmiş oluyorsun sen de...''



Çekimleri 9 ay süren filmin galası dün akşam Atlas Sineması'nda yapıldı. Meltem Cumbul'un 'filme hayran kaldığı için' sunumunu yaptığı gecede 'Sonbahar'ın yönetmeni Özcan Alper de söz aldı. Ve o da farklı dillerin Türkiye'yi zenginleştirdiğinden bahsederek, dillerin birleştirici olduğunun altını çizdi.



Galaya Muhsin Kızılkaya, Gülten Kaya, Mustafa Erdoğan, Ayfer Tunç, Ozan Güven gibi yazar ve sanatçıların yanısıra EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, KESK Genel Başkanı Sami Evren, Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç da katıldı.

