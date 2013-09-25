Kurt Cobain'in evi satılığa çıkarılıyor

Dünya çapındaki sayısız hayranını üzüntüye boğarak 1994'te 27 yaşındayken hayatına son veren Nirvana grubunun efsanevi solisti Kurt Cobain'in annesi Wendy O'Connor, oğlunun evini satmaya karar verdi.

Grubun son stüdyo albümünün piyasaya çıkışının 20. yılı için hazırlanan albüm setini merakla bekleyen hayranları, 500 bin doları gözden çıkarabildiği takdirde Cobain'in çocukluğunun geçtiği evin sahibi de olabilecek.

Satışa yardımcı olması için oğullarının evde çekilmiş çocukluk fotoğraflarını da kamuoyuyla paylaşan ailesi, Seattle'a 2 saat mesafedeki evin müzeye çevrilmesi için mülkün yeni sahibine yardıma hazır olduklarını söyledi.

Aile, 1923'te inşa edilen evi 1969 yılında, Kurt Cobain 2 yaşındayken satın almış. 9 yaşına dek ailecek yaşadıkları bu evde Cobain, anne ve babanın boşanmasının ardından ergenlik döneminde de annesiyle kalmış.

Cobain'in çocukluk ve ergenlik dönemini geçirdiği odanın geçmişin izlerini taşıdığı, duvarlarda Iron Maiden, Led Zeppelin gibi grupların isimlerinin yazılı olduğu belirtiliyor.

Evde az da olsa Cobain'in çocukluk döneminden kalma eşya da bulunuyor.