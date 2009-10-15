Kürt çalıştayına soruşturma başlatıldı!

Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Atalay’ın başkanlık ettiği Polis Akademisi’ndeki Kürt çalıştayına soruşturma başlattı. Bu, “Kürt açılımı”ndaki ilk toplantıydı.



Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, hükümetin büyük önem verdiği Kürt açılımı çalışmalarının başlama vuruşu olan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın başkanlık ettiği Polis Akademisi’ndeki çalıştayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın soruşturmayı “anayasa ihlali” iddiasıyla yürüttüğü öğrenildi. Milliyet gazetesinin haberine göre, bir süre önce İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, 1 Ağustos’ta Polis Akademisi’nde “Türkiye Modeline Doğru” adıyla gerçekleştirilen ve yazılı-görsel medya temsilcilerinin de katıldığı çalıştayda anayasanın ihlal edildiği savunuldu.



İstanbul’daki savcılık çalıştayın yapıldığı yerin Ankara olması nedeniyle “yetkisizlik” kararıyla dosyayı Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.



Savcılık istedi



Savcılığın Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği talimat yazısında, çalıştayla ilgili belge ve bilgi edinilerek gönderilmesi istendi.



Savcılığın talep ettiği bilgiler arasında çalıştayın ardından kamuoyuna yapılan açıklamalar sırasında dile getirilmeyen ve basına kapalı bölümde konuşulan konuların da yer aldığı öğrenildi.

Ankara Emniyeti, çalıştayı düzenleyen ve katılımcılar arasında uzmanları yer alan Polis Akademisi Başkanlığı’yla temasa geçti. Emniyet, akademiden gelecek belge ve bilgileri soruşturma kapsamında savcılığa teslim edecek.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilen Atalay, daha sonra aynı konuda görüşmelere devam etmişti.



Kimler katıldı?



Çalıştaya şu isimler katılmıştı:



Hasan Cemal, Deniz Ülke Arıboğan, Muharrem Sarıkaya, Oral Çalışlar, Cengiz Çandar, Okan Müderrisoğlu, İbrahim Kalın, Mustafa Karaalioğlu, Nasuhi Güngör, Mithat Sancar, Ruşen Çakır, Fehmi Koru, Ali Bayramoğlu, Mümtazer Türköne, İhsan Dağı, Zühtü Arslan, Süleyman Özeren, Hüseyin Cinoğlu, Alper Sözer, Oğuzhan Demir ve Salih Elmas.