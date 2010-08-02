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'Kürt bayrağı da dalgalansın'a soruşturma

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Baydemir hakkında "bayrak ve özerklik" konuşmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

02 Ağustos 2010 03:00

T24 - Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında "bayrak ve özerklik" konuşmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, 31 Temmuz'da Tunceli'de katıldığı bir panelde, "özerklik projesini" dile getirmiş ve "Belediye binamızın önünde ay yıldızlı Türk bayrağımızla sarı kırmızı yeşil bayrağımız dalgalansa ne olur?" demişti.

Baydemir'in bu açıklamasına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'ten sert tepki gelmiş ve Baydemir için isim vermeden "Organları yer değiştirmiş adam yerli yersiz konuşmuş yine" demişti.


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