Kürt aydınlarından PKK tehdidine karşı ortak bildiri

T24 - Kürt aydınlar PKK'nın tehditlerine, kitlesel olarak tepki gösterdi. 41 Kürt aydın yayımladıkları bildiride uyarıları "düşünce özgürlüğüne saldırı" olarak gördüklerini ve "kabul edilemeyeceğini" açıkladı.



PKK'nın Kürt aydınlarına yönelik tehditlerine, 41 Kürt aydını ortaklaşa yayınladığı bildiriyle yanıt verdi. Aydınlar kendilerine yönelen uyarıları düşünce özgürlüğüne yönelik bir saldırı olarak gördüklerini açıkladı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Aralarında Fırat Ceweri, Celile Celil, Sertaç Bucak'ın da olduğu aydınlar, 18 Şubat 2011 tarihli avukat görüşmelerinin basına yansımayan bölümlerinde Abdullah Öcalan'ın bazı Kürt aydınlarına yönelik olarak "Birileri bunlara sus demelidir," dediğini anımsatarak, ardından TAK'ın (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) sitesinde yayınlanan bir bildiriyle Şivan Perwer, Muhsin Kızılkaya ve Mehmet Metiner'in isimleri zikredilerek açıkça ölümle tehdit edildiğini anımsattılar. Öcalan ve bazı PKK sorumlularının Kemal Burkay'a yönelik de tehditlerinin olduğunu belirten aydınlar, daha önce de Orhan Miroğlu ve Osman Baydemir'in tehditlere maruz kaldığını dile getirdikleri açıklamada şu ifadelere yer verdiler: "Biz aşağıda imzası bulunanlar Şivan Perwer, Kemal Burkay, Muhsin Kızılkaya, Orhan Miroğlu ve Mehmet Metiner'e yönelik tehditleri protesto ediyor, bu girişimi düşünce özgürlüğüne yönelik büyük bir saldırı olarak görüyor, Öcalan'ı, PKK, KCK yöneticilerini geri adım atmaya; seçime gidilen bir süreçte demokrasi güçlerinin en çok güç birliğine ihtiyaç duyulan bu dönemde DTK yöneticilerini, parlamenterleri ve belediye başkalarını da açıkça tutum almaya davet ediyoruz." Kürt aydınları BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Kürt aydınlarına yönelik tehditleri kabul edilemez"şeklinde görüş bildirmesini de memnuniyet verici bulduklarını belirttiler.





'TEHDİT SON DERECE TEHLİKELİ'



Fırat Cewerî (Yazar, İsveç Pen Yönetim Kurulu Üyesi): "Kürt aydın ve sanatçılarının sadece kendi düşüncelerini beyan ettikleri için Kürtler tarafından ölümle tehdit edilmelerini, Kürtlerin özgürlük mücadelesi açısından son derece tehlikeli görüyorum ve büyük bir şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Kürtlerin, totaliter düşüncelerin girdabına düşmesi ve daha şimdiden çocuklarını yemeye başlaması, beni son derece üzüyor."



Abidin Parıltı (Yazar): "Korkunun temelinde, kontrolü kaybetme duygusu yatar. Tehdit ise bir vazgeçirme, hizaya getirme, biat ettirme yöntemidir. Aydın ve yazarların, özgürlüğü vaat edenler tarafından susturulmaya çalışılmaları ironiktir ve acıdır. Ya biat edeceksin ya da öldürüleceksin, hiç de "ya sev ya terk et"ten uzak bir bakış değildir"





Hesenê Metê (Yazar): Tehdit sadece bir aydın ve yazara değil, bir köylüye, işçiye, herhangi bir insana da gelse gayrı medeni bir davranıştır. Ve bugün, 2011'de, bir güç kalkıp da bir sanatçıyı, yazarı, ressamı ölümle tehdit ederse bu çok ağır olur. Kabul edilemez.



Mûrad Ciwan (gazeteci-yazar, Netkurd haber sitesinin sorumlusu): İster devletten, ister siyasal örgütlerden, her türlü grup ya da kişilerden gelsin insan yaşamına kasteden hiçbir tehdit ya da eylem kabul edilemez.





BİLDİRİDE İMZASI OLANLAR



Abidin Parıltı, Ali Fikri Işık, Bayram Ayaz, Celîlê Celîl, Cemal Batun, Emîn Narozî, Evin Berçem, Enwer Karahan, Fadil Özçelik, Farıs M. Marşil, Fehim Işık, Firat Cewerî, Hamid Omeri, Hesenê Metê, Hoşeng Broka, Husseın Habasch, Îbrahim Güçlü, İsa Turan, Jan Dost, Kasım Ergun, Keya Îzol, Konê Reş, Kurdo Baksi, M. Ali Kut, Mahmut Kiper, Mamoste Nûjen, Mehmet Sanrı, Mukrime Tepe, Mûrad Ciwan, Mustafa Aydoğan, Nezir Akat, Prîskê Mihoyî, Remzi Kerim, Rıza Polat, Rizganê Recevî, Selahattin Bulut, Sertaç Bucak, Seyidxan Kurij, Sidqî Hirorî, Têmûrê Xelîl ve Tosinê Reşîd.



