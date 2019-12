Kürt aydınlar da 'akil adam' diyor

Kürt sorununun çözümü için devletin zirvesinden gelen mesajları değerlendiren Kürt aydınlar da 'akil adam' formülüne sıcak bakıyor. Uzlaşma zemini için önce 'kapalı kapılar ardında görüşme' öneriliyor





Radikal gazetesinin haberine göre;Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürt sorununun çözümüne yönelik sözleri “silahsız çözüm” isteyen Kürt aydınları ve kanaat önderlerini heyecanlandırdı. Çözüm için kapının aralandığını ifade eden aydınlar, sonraki adımın çözüm reçetesini belirleyen görüşmeler olacağını belirterek PKK’lı Murat Karayılan’ın ‘akil adamlar’ olarak ifade ettiği, siyasetçi ve entelektüellerden oluşan bir grubun oluşturulması gerektiğini söylediler.



‘Sorunu çözmenin ilk adımı niyet’



KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi: ‘Sorunu çözmenin ilk adımı niyet’ sonra karar ardından irade gelir. Biz niyet aşamasındayız. Ardından özgür tartışma zemininde herkes formülünü ortaya koymalı. Sonra ortak bir formülde uzlaşılabilir. Cumhurbaşkanı inisiyatif alıp liderleri belli bir noktada uzlaştırabilirse Meclis’te her grup liderini takip eder. Ama bunlar kamuoyu önünde tartışılırsa sen ben kavgasına döner. Tamamen kapalı kapılar arkasında çok ayrı düşüncelerin birbirine yaklaştırılması gerekir.



‘Çözümde ortaklaşmak gerekir’



AKP Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Çözüme en yakın noktada olunmasının heyecanı ile sürecin sabote edilebileceğinin endişesi bir arada yaşanıyor. Kürt sorununun birkaç ana parametresi var ve tek biri çözüme yetmez. Çözümde ortaklaşmak gerekir. DTP’siyle diğer partilerdeki Kürt siyasetçilerle, entelektüel fikir adamlarıyla grup oluşturulabilir. Bu toplantılar kapalı kapılar ardında yapılmalı. Çünkü Meclis’teki bir oturumda iktidar iktidarlığını, muhalefet de muhalefetliğini yapacaktır.”



‘Diyalog için kanallar açık tutulmalı’



Eski milletvekili Haşim Haşimi: “Diyalog için kanallar açık tutulmalı. Bu sadece DTP için değil, Kürt kanaat önderleri ve siyasetçileri için de olmalı. (...) Dağlarda binlerce siyasi adım varken sorun çözülmez.



‘Yeter ki istensin her şey yapılır’



Yazar Orman Miroğlu: Bu hükümete kadar, çözüme bu kadar yaklaşan ve uğraşan bir başka hükümet olmadı. Sorunun çözümü için en önemli siyasi imkânlardan biridir AKP diğeri DTP’nin Meclis’te olmasıdır. Karşılıklı olarak çözüme yönelik iyi dinamikler varken sonuca ulaştıracak tek kurum TBMM’dir. Gerekiyorsa İmralı’yla bile görüşülmeli. Zaten geçmişte de görüşüldüğü bu gün Ergenekon iddianamelerinden anlaşılıyor. Olmadı DTP var. Bu da olmadı, Hasan Cemal gibi akil adamlar devreye girsin. Yeter ki istensin her şey yapılır.’



‘PKK ile görüşmenin sakıncası olmamalı’



Yazar Naci Kutlay: “Türkler kendisini Kürtler, Kürtler de Türklerin yerine koyarak düşünecek. Kürtlerin kuyruğu var mı diye bakıldığı günlerden geliyoruz. Eğer gerçekten çözüm iyiyse DTP ile veya PKK ile görüşmenin bir sakıncası olmamalı. Bunu yapamıyorsan entelektüel ve fikir insanları ile görüşülebilir. Çözüme yönelik görüşü kim sunacak bunun önemi yok’

Eski TİP Milletvekili Tarık Ziya Ekinci: Gül ve Erdoğan’ın açıklamalarından Kürtler muhatap alınmadan bir çözüme gidileceği fikrini edindim.