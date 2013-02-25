Kürt askerler tugay içinde saldırıya uğradı

Ağrı 12. Mekanize Tugayı'nda rütbeli ve diğer askerlerin saldırısına uğradıklarını iddia eden 9 Kürt asker, İHD Van Şubesi'ne başvuruda bulundu.

İHD temsilcileri, askerlerin vücutlarındaki kırık, morluk ve darp izlerinin iddiaları doğruladığını söylüyor ve ekliyor: "TSK'daki ölüm ve intihar iddialarının ne kadar şüpheli olduğuna bir de bu olay üzerinden bakılmalı". Askerlerin başvurusunu alan İHD Van Şube Başkanı Ömer Işık, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tugay'ın içinde linç girişimine maruz kalan Kürt askerlerden Murat Aydın, Ağrı merkez Eliaçık Köyü'nde ikamet ediyor ve Bolu 2. Komando Tugay'ında askeri görevi yapmakta iken izinli olarak Ağrı'ya geliyor. İzin bitiminde, Ağrı 12. Mekanize Tugayı'nda birliğine gönderilmek üzere ATM'de misafir ediliyor. 23 Şubat günü saat 19.20 sıralarında arkadaşlarıyla kantine giriyor. Kantindeki görevli bunlara satış yapmıyor ve 'kapalı' diyor. Bunun üzerine diğer askerlerin alışveriş yaptığını gören Aydın ve arkadaşları kendilerine niye böyle bir muamele yaptığını soruyor. Sözlü tartışma çıkıyor. Tartışma yemekhanede devam ediyor. Yaklaşık 40 kişi sivil giyimli ve rütbeleri belli olmayan askerler, içerde bulunan askerleri darp ederek, ağza alınmayan hakaretler etmiş. Ağırlıklı olarak Kürt olduklarına dair küfürler olduğu söyleniyor. Bıçak da kullanılıyor."

Işık, kendilerine yapılan başvuruya göre saldırıda 9 askerin yaralandığını söyledi. Ömer Vural'ın ayağından üç bıçak darbesi aldığını, Bilal Doğan, Vefa Yörük, Şehmus Kaya, Murat Laçin, Abdurahman Vural, Mehmet Eken, Cahit Topçu ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişinin coplarla darp edildiğini belirten Işık, "Gerginlik daha önceden başlamış. Murat Aydın'ın beyanına göre bir haftadır Kürt askerlere angarya işler yaptırıyorlarmış. Ezmeye çalışıyorlarmış" dedi. Işık, bıçak darbesiyle yaralanan ve ayağına dikiş atılan Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde ikamet eden Ömer Vural'ın verdiği bilgilere göre ise, "Kendisinin bıçak darbesi aldığını, çenesinden yara alıp dikiş atılan olduğunu, ayağı kırılıp alçıda olan arkadaşlarının olduğunu bilgisini verdi" diye aktardı. Işık, durumu öğrenen Vefa Yörük'ün kardeşi ve Şehmus Kaya'nın ailesinin, Tugay'a giderek İHD'yi aradıklarını belirterek, "Ama bu aileler açıklama yapmaktan çekindiler" diye konuştu.

'Askeriye İHD'ni bilgilendirmedi'

Işık, asker ölümlerine ilişkin geçmiş dönemlerde kendilerine başvuruların olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bu durumla birlikte, askeriye içinde intihar iddiaları ve ölümlerin ne aşamada olduğu gözler önüne seriliyor. Bu olay, asker öldürülmelerini doğrulayacak nitelikte bir gelişmedir ve bunu bir kez daha görmüş olduk. Yapılan başvuru üzerine durumun aciliyeti nedeniyle İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ı arayarak, bilgilendirme yaptık. Gerekenin yapılacağı belirtildi."

Konuyla ilgili askeriyeyi aradıklarını, ancak kendilerine kimsenin dönmediğini belirten Işık, hukuki girişim başlatacaklarını da kaydetti. Işık, Sinop'tan sonra bu tür olayların yaşanmasının süreci daha da gerginleştirdiğine dikkat çekerek, hassasiyet gösterilmesini istedi.

'Aileler başvuru yapmaya çekiniyor'

İHD Ağrı Temsilcisi Abdülhadi Karakurt ise olayla ilgili bilgi almak için Ağrı 12. Mekanize Tugayı'na gitti. Ancak kendisine herhangi bir bilgi verilmedi. Yaralanan askerlerin gelen aileleriyle görüşen Karakurt, ailelerin başvuru yapmaktan çekindiğini söyledi. Yaralanan bazı askerlerin kol ve bacakların da kırık olduğunu, ağız ve burunlarında darp izleri olduğu bilgisini aldıklarını ifade eden Karakurt, olayın ardından hemen soruşturma başlatıldığını söyledi. Karakurt kalabalık bir grubun saldırmasına rağmen sadece 4 askerin ifadesinin alınmasının ise tuhaf olduğunu belirtti.