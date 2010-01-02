'Kürt açılımında yeni adımlar atılacak'

AKP'li Dengir Mir Mehmet Fırat: DTP ve MHP aynı çizgide. Ocak ayında ‘Açılım’ için yeni yasa tasarıları parlamentoya getirilecek.



AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, hükümetin “demokratik açılım” sürecinde kararlı olduğunu belirterek, ocak ayı ortalarında yeni yasa tasarılarının parlamento gündemine geleceğini söyledi.



Kuzey Irak kaynaklı Aknews ajansına konuşan Fırat, Kürt sorununun çözümünde PKK ya da Abdullah Öcalan’ı muhatap almayacaklarını, buna karşın herkesten gelebilecek katkıya açık olduklarını kaydetti. Öcalan’la görüşen devlet yetkililerinin olabileceğini, ancak kim olduğunu bilmediğini söyleyen Fırat’ın açıklamalarının satır başları şöyle:





Birçok yasa yolda



(Açılım konusunda) Ocak ortalarına doğru konuyla ilgili birçok yasa tasarısı TBMM’ye gelecektir. Özgürlüğün önündeki her türlü maninin kaldırılmasıyla ilgili olacak.





Silah kullanılsın isteniyordu



KCK’nın yapmış olduğu gösterilerde aslında istenen şey polisin kendilerine şiddetle müdahale edebilmesiydi. Hatta silah kullanılmasıydı, ama dikkat ederseniz bu olmadı.





O genç, pois kurşunuyla ölmedi



Diyarbakır’da o gencin (Polis kurşunuyla öldürüldüğü ileri sürülen üniversite öğrencisi Aydın Erdem) öldürülmesini de iyi araştırmak lazım. O da tamamen bir provokasyona yönelikti. Ümit ediyorum ki o olay aydınlatılacaktır. O genci öldüren polis değil bence.





Açılım bitti diye seviniyorlar



PKK’nın istifade edeceği tek bir şey var, şiddettir. Niye açılıma karşı PKK? Niçin bazı DTP milletvekilleri “açılım bitti” diye seviniyor. Çünkü açılım geniş halk kitlelerinin, Kürt vatandaşlarımızın özgürce yaşamasını sağlayacak.





PKK tasfiye edilirdr Meclis yolu kapanır





PKK tasfiye olduğu takdirde normal siyaset içerisinde bugün milletvekili olan bu arkadaşların milletvekili olma imkânı yok.





Siyasi suilkasti düşünmüşytük



Bugüne kadar kimsenin çözmek istemediği, korktuğu, el atmak istemediği birçok meseleyi bir anda masaya döktük. Birçok provokasyonla karşılaşılacağını, siyasi suikastlar yapılabileceğini, bunların hepsini daha önceden düşünmüştük. CHP’nin bunu suiistimal edeceğini biliyorduk ama tabii tahmin etmediğimiz bir yer vardı o da DTP’ydi. Ne yazık ki bugün DTP veya devamı olan siyasi parti CHP’yle diyemeyeceğim, MHP’yle aynı çizgiye gelmiştir.





‘Aramayı hayretle izliyorum’



AKP Adana Milletvekili Fırat, yeni yıla Abant’ta girdi. Özel Kuvvetler’de yapılan aramayı yıpratma gibi göstermek isteyenlerin korkuları olduğunu düşündüğünü belirten Fırat, “Kozmik odalarda kendileriyle ilgili bilgi ve belge mi var? Çünkü panik olduklarını görüyorum. Bu tabii ki beni üzüyor. Hayretle de izliyorum” dedi.

