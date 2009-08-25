Kürt açılımında ‘İspanya’ mercek altında

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kürt sorununun çözümü için atılacak adımlar için bir süredir Türkiye içinde sivil toplum örgütleri ve partilerle görüşmeler yapıyor.

Sırada etnik temele dayalı ayrılıkçı terörle mücadele eden ülkelerin deneyimlerini paylaşma var.

İçişleri Bakanı Atalay, İspanya İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcaba'yı bu amaçla Ankara'ya davet etti. İspanyol Bakan, Eylül ayı içinde Ankara'ya gelecek.

Atalay, Rubalcaba'dan İspanya'nın Bask ayrılıkçılığına dayanan ETA terörüyle mücadeledeki deneyimlerini dinleyecek.

Kuzey Irak'a da uzanıyor

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmanın bir ayağını da Kuzey Irak’la ilişkiler oluşturuyor. Doğu ve Güneydoğu için planlanan ekonomik açılımların Kuzey Irak'a uzanan bölümleri de var. Seçenekler arasında Musul ve Kerkük'e kadar Türkiye'den devam eden bir otoyolun yapımı, sınır kapılarının artırılması ve serbest bölgeler oluşturulması bulunuyor. Iraklı Kürt gençlerin askeri ve polis okulları ile ilköğretim ve yüksek öğretim kurumlarının tüm branşlarında okutulması da değerlendiriliyor.

Model arayışları devam ediyor

Kürtçe eğitim için model arayışları da devam ediyor. Ağırlıklı görüşlerden biri Kürtçenin tıpkı diğer yabancı diller gibi seçmeli olması. Ancak bunun için altyapı sorunu var. Öncelikle fakültelerde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri açılarak öğretmen yetiştirilmesi gerekiyor.



