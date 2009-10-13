'Kürt açılımı' Costner'ı 120 bin eurodan etti

Edibe Sözen'in Kürt açılımına destek verdiğini açıkladığı Costner'ın İstanbul konseri iptal edildi.



AKP'nin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen’in geçen ay Kürt açılımına destek verdiğini açıkladığı, MHP’nin de böyle bir desteğin söz konusu olmadığını ortaya çıkardığı “Oscar” ödüllü Amerikalı oyuncu Kevin Costner’ın, 16 Ekim Cuma günü İstanbul’da vereceği konser iptal edildi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Ahmet San ve Cüneyt Ortan’ın Hilton Convention Center’da organize ettiği konsere aynı zamanda Costner’ın tanıtım yüzü olduğu Türk Hava Yolları sponsor olmuştu. Grubu Modern Fest’le 2007’de İstanbul’da 5 bin kişiye konser veren Costner’ın 112, 165 ve 265 TL’ye satılan biletlerinin büyük kısmı tükendi. Ancak San ve Ortan, 1500 kişilik Hilton Convention Center’ı dolduracaklarından emin olmalarına rağmen son anda konseri iptal etme kararı aldı. İddiaya göre, iki organizatörün bu kararı almasına, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın AKP'yi “yok yere yıpratan” bir polemiğin içine sürüklediği öne sürülen Edibe Sözen’e son kongre ardından MYK’da tekrar görev verilmemesi neden oldu. Costner üzerinden tekrar bir “açılım” polemiğinin doğmaması için konseri iptal etme kararı alan San ve Ortan, durumu Costner’a da iletti. Ünlü oyuncuyla konser için 120 bin euro’ya anlaşıldığı da gelen bilgiler arasında.



Sözen, ne demişti?



Son dönemde AKP'nin en dikkat çeken isimleri arasında bulunan Sözen’in hızlı yükselişinin son bulmasına neden olan olayın başlangıcı geçen ay başladı. Sözen, ünlü Hollywood yıldızı Costner’ın da demokratik açılım çalışmalarına tam destek verdiğini şu açıklamayla bildirmişti:

“Kevin Costner’ı 3 Ekim’de AKP Büyük Kongresi’ne davet ettik. Ancak ünlü aktör Avrupa turnesinden dolayı çok arzu ettiği halde o tarihte Türkiye’ye gelmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Belirlenmiş programından dolayı Costner, bunun yerine 16 Ekim’de Türkiye’ye gelmeyi planladığını ve Türkiye’ye geldiğinde demokratik açılıma desteğiyle ilgili net mesajlar vereceğini söyledi.”



Sen artistliğini yap!



Bu açıklama başta CHP Genel Başkanı Deniz Baykal olmak üzere MHP kanadından da çok sert tepkiler aldı. Baykal, Costner’a “Sen neden içişlerimize karışıyorsun? Sen çık artistliğini yap. Bula bula seni mi buldular?” diye seslendi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural ise geçtiğimiz hafta Costner’ın menajerine ulaşarak Türkiye’deki açılımla ilgili hiçbir demecinin olmadığını düzenlediği bir basın toplantısıyla açıkladı. Vural’a, yeni bir açıklamayla cevap veren Edibe Sözen bu kez kendisine ulaşan bilginin kaynağının Costner’ın Türkiye’deki konser organizasyonlarını yapan şirket olduğunu belirtti.