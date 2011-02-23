-KURŞUNSUZ BENZİNE ''LİBYA'' ZAMMI ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Akaryakıt ürünlerinden 95 ve 97 oktan benzinlerin satış fiyatı bugünden geçerli olmak üzere litrede 8-9 kuruş artırıldı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden Shell'de 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı Ankara ve İstanbul'da litrede 3,95 liradan 4,03 liraya, İzmir'de 3,94 liradan 4,02 liraya, Van'da ise 4,03 liradan 4,11 liraya yükseldi. BP bayilerinde zam sonrası 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,03 lira, İzmir'de 4,02 lira, Van'da 4,13 liradan, Opet bayilerinde Ankara ve İstanbul'da 4,04 lira, İzmir'de 4,03 lira, Van'da ise 4,14 liraya çıktı. POAŞ bayilerinde de 95 oktan kurşunsuz benzin litrede Ankara'da 4,03 lira, İstanbul ve İzmir'de 4,02 liraya yükseldi. 97 oktan kurşunsuz benzin ise zam sonrası litrede 4,06 ile 4,17 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Petrol fiyatları Libya'daki olaylardan ötürü ulaslararası piyasalarda zamlanmıştı. 4 büyük dağıtım şirketinde 95 ve 97 oktan kurşunsuz benzinin Ankara, İstanbul, İzmir ve Van'daki eski ve yeni satış fiyatları şöyle: /* 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN . (Litre/TL) . -------------------------- . ANKARA İSTANBUL İZMİR VAN . ------------ ------------ ------------ ----------- . Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- BP 3,95 4,03 3,95 4,03 3,94 4,02 4,05 4,13 OPET 3,95 4,04 3,95 4,04 3,94 4,03 4,05 4,14 PO 3,95 4,03 3,94 3,02 3,94 4,02 4,05 4,13 Shell 3,95 4,03 3,95 4,03 3,94 4,02 4,03 4,11 97 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN . (Litre/TL) . -------------------------- . ANKARA İSTANBUL İZMİR VAN . ------------ ------------ ------------ ------------ . Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- BP 3,98 4,07 3,98 4,07 3,98 4,06 4,07 4,17 OPET 3,98 4,07 3,98 4,07 3,97 4,06 4,08 4,17 PO 3,96 4,04 3,98 3,06 3,97 3,06 4,06 4,14 Shell 3,99 4,07 3,99 4,07 3,98 4,06 4,06 4,14 */