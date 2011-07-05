-KÜRSÜDE TAKKE TAKIP TESPİH ÇEKTİ LEFKOŞA (A.A) - 05.07.2011 - KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü oturumunda, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Arif Albayrak, meclis kürsüsünde, ''Kıbrıs'ta ender Katolik kiliseleri ve hükümetin tutumu'' konulu gündem dışı konuşmasında, takke taktı, tespih çekti. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli'nin yönettiği Genel Kurul'da konuşan Albayrak, St. George tarafından Vadili'de yaptırılan Katolik kilisesinin avlusuna beton döküldüğünü belirterek, Meclis iç tüzüğünde yapılan değişiklikle yakında kadın milletvekillerine şal, erkeklere takke ve tespih dağıtılacağını savunarak, başına takke, eline de tespih aldı. Albayrak, kürsüden bir sure de okudu ve ''Kıbrıs Türk toplumu kendi dininin kurallarını bilir'' dedi. Tarihi değeri olan dini yapılara duyarsızlığı eleştiren Albayrak, KKTC'de imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi açılması gerektiği yönündeki söylemleri eleştirdi. Albayrak, ''Dini, Allah sevgisiyle öğrendik, Müslümanlığın beş şartını da evelallah biliyoruz ama bir kısım insan Allah korkusuyla veya din ve siyaseti karıştırarak bir şeyler yapıyor'' diye konuştu.